Tránsito sigue sin material para emitir licencias físicas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de material para la emisión de licencias de conducir en físico continúa afectando a miles de ciudadanos en Honduras, confirmó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), institución que actualmente trabaja con medidas temporales mientras se normaliza el abastecimiento.

Las autoridades detallaron que desde hace varios meses enfrentan problemas para recibir el material utilizado en la impresión de permisos de conducir, situación que ha obligado a priorizar ciertos casos específicos y fortalecer la entrega digital de documentos.

“Aún no hay material, estábamos trabajando con una reserva, priorizando algunos casos para la entrega de permisos de conducir en físico”, explicó Riccy Montoya, vocera de la DNVT.

Añadió que el documento en físico se prioriza a personas que salen fuera del país.

La portavoz indicó que el principal atraso está relacionado con el proceso de adquisición internacional, ya que los proveedores no han entregado el material dentro de los tiempos establecidos por la institución.

“La licitación es internacional y se ha tenido ese atraso por parte de los proveedores; se espera que se solvente la situación el próximo mes”, manifestó la representante policial.

Ante el problema, las autoridades implementaron alternativas tecnológicas para evitar que la población deje de realizar sus trámites, especialmente en los procesos de renovación de licencias de conducir.

“Algo muy importante de aclarar es que, pese a la escasez de material, no se ha dejado de atender a la población. Se ha implementado la entrega de permisos de conducir de forma digital”, afirmó Montoya.