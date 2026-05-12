Tránsito sigue sin material para emitir licencias físicas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de material para la emisión de licencias de conducir en físico continúa afectando a miles de ciudadanos en Honduras, confirmó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), institución que actualmente trabaja con medidas temporales mientras se normaliza el abastecimiento.
Las autoridades detallaron que desde hace varios meses enfrentan problemas para recibir el material utilizado en la impresión de permisos de conducir, situación que ha obligado a priorizar ciertos casos específicos y fortalecer la entrega digital de documentos.
“Aún no hay material, estábamos trabajando con una reserva, priorizando algunos casos para la entrega de permisos de conducir en físico”, explicó Riccy Montoya, vocera de la DNVT.
Añadió que el documento en físico se prioriza a personas que salen fuera del país.
La portavoz indicó que el principal atraso está relacionado con el proceso de adquisición internacional, ya que los proveedores no han entregado el material dentro de los tiempos establecidos por la institución.
“La licitación es internacional y se ha tenido ese atraso por parte de los proveedores; se espera que se solvente la situación el próximo mes”, manifestó la representante policial.
Ante el problema, las autoridades implementaron alternativas tecnológicas para evitar que la población deje de realizar sus trámites, especialmente en los procesos de renovación de licencias de conducir.
“Algo muy importante de aclarar es que, pese a la escasez de material, no se ha dejado de atender a la población. Se ha implementado la entrega de permisos de conducir de forma digital”, afirmó Montoya.
La DNVT explicó que los ciudadanos que realizan renovación pueden portar su licencia digital desde dispositivos móviles, documento que cuenta con validez legal en todo el territorio nacional.
“Dicho documento es válido en todo el país, por lo que no hay ningún problema para circular”, reiteró la vocera al insistir en que los conductores no deben preocuparse por sanciones al presentar la versión digital.
Sin embargo, usuarios continúan expresando inquietud por la falta de licencias físicas, principalmente quienes prefieren portar el documento tradicional o requieren presentarlo en algunos trámites administrativos y bancarios.
Como antecedente, desde el 1 de marzo del presente año las autoridades DNVT habían informado que existía escasez de material para la impresión de licencias de conducir, situación que ya acumulaba cerca de tres meses.
En ese momento, las autoridades explicaron que únicamente se estaba entregando la licencia física a las personas que realizaban el trámite por primera vez, mientras que quienes acudían por renovación debían conformarse con el documento digital o temporal.
Actualmente, la problemática se ha agravado, ya que tanto los conductores que solicitan la licencia por primera vez como quienes realizan renovación no pueden obtener el documento en formato físico debido a la falta de insumos necesarios para su impresión.
Pasos para solicitar documento en digital
Por otra parte, la DNVT mantiene habilitado el proceso de renovación del permiso de conducir en línea, una modalidad que busca agilizar el trámite y reducir las filas en las sedes de tránsito. Los solicitantes deben cumplir algunos pasos y presentar la documentación requerida antes de obtener su cita virtual.
Como primer requisito, los conductores deben realizarse los exámenes médicos físicos, psicológicos y visuales, además de presentar copia del DNI, copia del permiso vencido, copia de un recibo público o privado y el recibo original de pago de la cita bancaria adquirida en agencias autorizadas.
En el caso de personas con discapacidad física, también se exige una certificación médica membretada, firmada y sellada por un especialista avalado por el Colegio Médico de Honduras.
Posteriormente, el usuario debe tomarse una fotografía con el teléfono celular en posición horizontal y utilizando un fondo completamente blanco. La imagen debe ser actual, nítida y tomada desde los hombros hasta el rostro. Las autoridades advirtieron que no se aceptarán fotografías de impresiones tamaño carnet ni imágenes borrosas.
Luego de reunir la documentación, el conductor debe ingresar al portal oficial de servicios policiales y seleccionar la opción de renovación de permiso de conducir en línea. Tras completar la información solicitada y adjuntar los documentos, la DNVT enviará un correo electrónico de confirmación. En un plazo aproximado de 72 horas, el solicitante recibirá la fecha y hora de la entrevista virtual que se desarrollará mediante Zoom.
Luego de aprobar la entrevista, el ciudadano podrá reclamar su permiso de conducir en la sede de tránsito indicada durante el proceso.
Por otro lado, la DNVT también habilitó el número de WhatsApp 8773-8666 para orientar a las personas que tengan dudas o necesiten apoyo durante la renovación del documento.