Sin licencia o con permisos falsos circulan conductores hondureños

La falta de material en Tránsito ha provocado la prolongación de licencias, por eso muchos andan con el permiso digital y otros a “la buena de Dios”, es decir, sin ningún documento de respaldo.

A esto se suma, aquellos conductores que aunque ya aprendieron a manejar no han hecho el debido proceso para tener su permiso de conducir por primera vez. Es importante mencionar que ha aumentado el número de conductores que reprueban los exámenes teóricos y prácticos.

Solo en San Pedro Sula ha pasado de 30% de reprobados a un 50% que no pasan las pruebas.

Para muchos, obtener la licencia de conducir por primera vez no es tarea fácil, sobre todo por las pruebas prácticas que incluyen estacionarse entre los conos sin tocarlos, en el caso de los motoristas de carros.

Para los motociclistas es pasar entre los conos colocados en fila recta, ida y vuelta. Reprueban los que ponen el pie por no poder mantener el equilibrio.

En estas pruebas la destreza y habilidad son necesarias, porque hay un tiempo máximo y muchos no lo cumplen.

Un promedio de 80 a 100 personas se someten diariamente a las pruebas, el 50% las pasa y un 50% reprueba. Por nervios y falta de habilidad en el volante hay conductores que han repetido la prueba de manejo hasta siete veces, ya que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte permite que el ciudadano aplique a las pruebas cuantas veces quiera dentro de los seis meses que dura la cita comprada en el banco.

“Algunos pasan las pruebas teóricas, pero no las prácticas, los que no pasan las teóricas no continúan a las prácticas”, explicó Kevin Pérez, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat), en San Pedro Sula.

Actualmente, en la oficina regional en San Pedro Sula están emitiendo un promedio de 500 licencias diarias, entre primera vez, renovación y reimpresión. Hasta agosto de este año, la mora de licencias de conducir físicas era de más de 115 mil a nivel nacional.

Un alto porcentaje en el país está circulando con el permiso temporal, pese a que ya existe material, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con capacidad de emitir unas 1,500 licencias diarias entre ambas oficinas.

“Nosotros hacemos un llamado a las personas que se aboquen a imprimir su permiso de conducir, es importante hacer énfasis que si usted hizo el trámite en Tegucigalpa tiene que ir allá, si lo hizo en Comayagua, debe ir allá, aquí solo imprimimos las que se tramitaron en San Pedro Sula”, señaló Pérez.