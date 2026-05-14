Incendio consume varios puestos en la Nueva Suyapa; afectados sospechan mano criminal​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- Un voraz incendio consumió la noche del miércoles al menos 10 puestos comerciales ubicados en el desvío hacia la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa, dejando cuantiosas pérdidas materiales a varias familias que dependían de esos negocios para subsistir.
Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras estructuras cercanas.
Entre lágrimas y desesperación, los propietarios de los negocios afectados aseguraron que el incendio habría sido provocado, por lo que exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y deducir responsabilidades ya que esta no es la primera vez que el lugar se quema.
“Esto no fue accidental, aquí hubo mano criminal”, expresó uno de los afectados al ver los escombros y mercancía reducida a cenizas.
Este es el segundo incendio registrado en pocas semanas en el mismo sector, lo que incrementa las sospechas de intencionalidad detrás de ambos incidentes.
Los puestos destruidos funcionaban como pequeñas ventas de ropa, zapatos, juguetes y artículos varios que era el sustento diario de varias familias de la zona.
Durante las labores de extinción se utilizaron aproximadamente 3,000 galones de agua, logrando controlar y liquidar el incendio en un tiempo aproximado de 30 minutos.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente cómo se originó el incendio.