Incendios forestales reducen 86% áreas afectadas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La cifra de hectáreas afectadas en la capital por incendios forestales se redujo un 86% en 2026 en comparación con 2024.

Así lo informaron las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) al revelar que la superficie quemada se redujo de 12,000 a 5,000 hectáreas en el periodo analizado.

El edil, Juan Diego Zelaya, destacó que “es una reducción grande del 86% gracias a la coordinación hecha. Si no hubiéramos hecho eso, ahorita estuviéramos como en 2024, con la bruma que no podía ver”.

El edil detalló que desde el 12 de febrero se activaron acciones conjuntas con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Cuerpo de Bomberos de Honduras, las Fuerzas Armadas, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Comité de Emergencia Municipal (Codem), la Fundación Amigos de La Tigra (Amitigra) y comunidades cercanas.