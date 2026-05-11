Incendios forestales reducen 86% áreas afectadas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La cifra de hectáreas afectadas en la capital por incendios forestales se redujo un 86% en 2026 en comparación con 2024.
Así lo informaron las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) al revelar que la superficie quemada se redujo de 12,000 a 5,000 hectáreas en el periodo analizado.
El edil, Juan Diego Zelaya, destacó que “es una reducción grande del 86% gracias a la coordinación hecha. Si no hubiéramos hecho eso, ahorita estuviéramos como en 2024, con la bruma que no podía ver”.
El edil detalló que desde el 12 de febrero se activaron acciones conjuntas con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Cuerpo de Bomberos de Honduras, las Fuerzas Armadas, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Comité de Emergencia Municipal (Codem), la Fundación Amigos de La Tigra (Amitigra) y comunidades cercanas.
De acuerdo con la AMDC, las instituciones atendieron 130 incendios forestales, que afectaron aproximadamente 1,699 hectáreas en total.
Entre las intervenciones reportadas destacan operativos ejecutados por las Fuerzas Armadas con 73 y 535 hectáreas; el Instituto de Conservación Forestal con 3 y 313 hectáreas; voluntarios comunitarios con 5 con 409 hectáreas y la Alcaldía Municipal con 43 y 407 hectáreas.
Además, los Bomberos con 3 y hectáreas y los no combatidos tres y 29 hectáreas, dejando 130 incendios asistidos, dando un total de 130 incendios que se le dieron respuesta que equivale a 1,699 hectáreas.
El alcalde recordó que el 12 de febrero se conformó una comisión municipal contra incendios integrada por Bomberos, Copeco, el Batallón C-9 del Ejército, Policía Nacional, ICF, Amitigra, el Sistema Nacional de Emergencias 911 y la Alcaldía capitalina.
Asimismo, se desarrolló una campaña preventiva que desplegó más de 400 elementos en campo, junto con el uso de tecnología especializada para proteger los ecosistemas de la capital.
Pese a la reducción reportada, las autoridades señalaron que las emergencias por incendios continúan activas, especialmente en zonas cercanas al Parque Nacional La Tigra, Valle de Ángeles y sectores aledaños donde recientemente se han registrado siniestros y pérdidas materiales.
Zelaya, instó a la población a reportar de inmediato cualquier incendio forestal a los números de emergencia de las instituciones correspondientes.