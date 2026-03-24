AMDC utiliza vigilancia satelital y 400 brigadistas contra incendios en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. - La temporada crítica de incendios, se activa en cuánto inicia la temporada de verano en toda Honduras, pero con mayor impacto en la capital. Es por esta razón que para la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos liderado por el alcalde Juan Diego Zelaya, ha oficializado el despliegue operativo de la campaña “Cero incendios 2026”. “La estrategia de este año se fundamenta en una tríada de intervención rápida, monitoreo tecnológico avanzado y coordinación interinstitucional para protegerlas zonas forestales de Tegucigalpa” nos detalla Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos y coordinador del Programa de adaptación urbana al cambio climático de la AMDC.

Maniobra y cobertura terrestre

Se ha consolidado una fuerza de tarea de más de 400 elementos operativos. Esta unificación de esfuerzos entre la Alcaldía Municipal(AMDC), Fundación Amigos de la Tigra (Amitigra), Cuerpo de bomberos y la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras (COPECO), el Instituto de Conservación Forestal(ICF) y las Fuerzas Armadas de Honduras, garantizan tiempos de respuesta de máximo 20 minutos, desde la detección del foco hasta la llegada de las cuadrillas al lugar del incendio.

Del SIGMOF a drones térmicos

La gestión de 2026 incluye herramientas de precisión para la detección temprana y el análisis de daños: 1. Monitoreo Satelital(SIGMOF): La herramienta de monitoreo de incendios y estadística incluye un enlace de Smartfire, sistema inteligente de monitoreo y evaluación de incendios. Todo el sistema funciona en convenio con la NASA e ICF, rastreando puntos de calor en tiempo real para generar alertas preventivas. 2. Vigilancia aérea y térmica: La AMDC dispone de drones convencionales para zonas de difícil acceso, además de drones térmicos para detectar calor remanente o presencia de personas en condiciones nocturnas. 3.Tecnología Lidar: Se implementa el uso de drones con sensores Lidar para la cuantificación exacta de áreas afectadas. Esta información se vincula con el control de la construcción para evitar el cambio ilegal de uso de suelo en zonas siniestradas. 4. Estaciones meteorológicas: Una red local para monitorear variables críticas como la dirección del viento y picos de temperatura. A este plan se suman también las, acciones preventivas de rondas, vigilancia monitoreada y cámaras en puntos estratégicos.

Estado actual de la Tigra