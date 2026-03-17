Tegucigalpa vivirá: “Anda conmigo,una peregrinación de fe y color”

Tegucigalpa, Honduras-. La capital de Honduras está lista para recibir a locales y turistas en su celebración para Semana Santa. La Alcaldía Municipal del Distrito Central(AMDC) ha revelado su propuesta turística para la Semana Santa 2026, centrada en el turismo religioso y el rescate de las tradiciones que dan identidad a la capital. Bajo el inspirador eslogan “Anda conmigo, una peregrinación de fe y color”. La ciudad invita a todos sus visitantes a vivir una experiencia espiritual y cultural única en el casco histórico.

El arte que guía la fe

La atracción principal de la temporada será la elaboración de las monumentales alfombras de aserrín, que transformarán las calles en lienzos de devoción, de acuerdo a Lastenia Leiva, de proyectos especiales de la Gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Todo comienza el Domingo de Ramos, se elaborará una alfombra especial que dará la bienvenida en la avenida Miguel de Cervantes, desde la esquina del antiguo Chinda Díaz hasta la entrada de la Plaza Central y la Catedral San Miguel Arcángel. Mientras que para el Viernes Santo, las calles del centro dela ciudad se vestirán de gala para la Procesión del Santo Entierro con una alfombra de 600 metros de largo. Esta obra constará de 12 segmentos con imágenes religiosas, enmarcada en la conmemoración del “Año de las misiones”.

Un festín gastronómico

Para los amantes de los mariscos y la cocina hondureña, la Plaza Central será el epicentro del sabor. El Festival Gastronómico de Comidas de Temporada abrirá sus puertas desde el jueves 2 de abril a las 11:00 dela mañana hasta el viernes 3 de abril a las 6:00 de la tarde. “Los asistentes podrán deleitarse del pescado frito y sopas de tortas de pescado, así como sopas marineras y las tradicionales de capirotadas. Al igual que frutas en miel, helados granizados y los famosos raspados de fruta”, nos comparte Leiva.

Cine y espiritualidad