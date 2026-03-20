AMDC impulsa plan para rescatar el casco histórico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras-. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) desarrolla un plan integral de rescate del casco histórico de Tegucigalpa, orientado a recuperar su valor patrimonial, revitalizar sus espacios urbanos y fortalecer su atractivo cultural y turístico, marcando un precedente bajo la gestión del alcalde Juan Diego Zelaya al impulsar por primera vez un acercamiento directo para implementar planes de recuperación en la zona de Comayagüela, parte esencial del municipio. Dentro de las principales obras se encuentra la restauración de la avenida Cervantes, considerada uno de los proyectos piloto de revitalización urbana, así como la formulación de mejoras en las avenidas Cristóbal Colón y Máximo Jerez. También se ejecutan proyectos de recuperación en espacios históricos como la antigua Penitenciaría Central y el antiguo Palacio Municipal, además de intervenciones en áreas públicas como el parque Manuel Bonilla, conocido como parque La Leona, incorporando además el parque La Libertad como prioridad junto a la plaza Central, según lo anunciado por el alcalde para 2026.

De acuerdo con Ana Castro, Gerente del Centro Histórico, este esfuerzo representa una oportunidad para reconectar a la ciudad con su legado histórico y cultural: “El impulso al rescate del casco histórico representa el camino hacia el desarrollo cultural, social y económico de la ciudad. Un pueblo que sabe de dónde viene tiene claro hacia dónde se dirige, y el patrimonio cultural se convierte en riqueza cuando puede mostrarse al mundo como un destino turístico que fortalece la identidad de sus ciudadanos”. La restauración de edificios emblemáticos también forma parte esencial de esta iniciativa. Inmuebles como la Catedral San Miguel Arcángel, el antiguo Palacio Municipal, el Museo del Hombre Hondureño y el antiguo Arzobispado han sido intervenidos en sus fachadas para conservar su valor histórico y arquitectónico, resaltando el legado cultural que forma parte de la identidad capitalina.

Infraestructura, movilidad y ordenamiento urbano

El plan de rescate también integra mejoras urbanísticas que buscan modernizar el centro histórico sin perder su esencia arquitectónica. Entre las acciones implementadas se encuentran la ampliación de aceras, la incorporación de ciclovías, la instalación de mobiliario urbano como faroles, bancas y maceteras, así como casetas de vigilancia que fortalecen la seguridad en la zona. Asimismo, la AMDC trabaja en la señalización de bordillos para delimitar áreas de estacionamiento y facilitar el acceso a parqueos, al tiempo que analiza la reubicación de puntos de taxis y la instalación de parquímetros para mejorar la movilidad urbana y el ordenamiento del tránsito. Según explicó Diego Cano, Director de Operaciones de la AMDC, estas acciones buscan transformar el centro histórico en un espacio funcional, seguro y atractivo: “El proyecto piloto de la avenida Cervantes nos permitió integrar aceras más amplias, ciclovía y mobiliario urbano que mejora la experiencia de quienes transitan por la zona. También trabajamos en la señalización de estacionamientos, en la reorganización del transporte y en la instalación de elementos que fortalecen la seguridad y el orden en el centro histórico”.

Un nuevo impulso para la identidad y el turismo