Presidente Asfura se reunió con el actor Eduardo Verástegui para impulsar protección de la niñez

San José, Honduras.-El actor y activista mexicano Eduardo Verástegui anunció una próxima visita oficial a Honduras para formalizar un convenio de cooperación enfocado en combatir la trata infantil, tras sostener una reunión con el presidente hondureño Nasry Asfura. A través de sus redes sociales, Verástegui informó que durante la conversación con el mandatario abordaron la importancia de erradicar la trata de niños en la región, un problema que ha encendido alertas en diversos países de América Latina.

El actor destacó que la reunión permitió avanzar en el fortalecimiento de una alianza estratégica entre su fundación Sound of Freedom Foundation, el movimiento Viva México y el Gobierno de Honduras. Según explicó, el objetivo principal del convenio será consolidar mecanismos de cooperación para prevenir, combatir y erradicar cualquier forma de trata de menores.

“Próximamente estaremos visitando Honduras para formalizar un convenio”, expresó el activista, quien ha impulsado campañas internacionales de sensibilización sobre este delito. Verástegui aseguró que esta iniciativa busca reforzar acciones conjuntas entre organizaciones civiles y autoridades gubernamentales para proteger a la niñez.

El actor subrayó que la lucha contra este flagelo debe mantenerse firme y coordinada, al considerar que se trata de una problemática que afecta gravemente a miles de niños en la región. Asimismo, reiteró una de las frases que ha utilizado en sus campañas de concienciación: “Los niños de Dios no están a la venta”, mensaje con el que ha promovido la defensa de los derechos de la infancia. Aunque no se brindaron detalles sobre la fecha exacta de la visita, se espera que en los próximos días se oficialice el encuentro para la firma del acuerdo.