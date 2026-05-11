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¿Hubo reconciliación? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, juntos otra vez

Cinco años después de su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecen juntos en redes sociales. ¿Cuál es la razón detrás?

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 15:18
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Cuando en marzo de 2020 Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación, muchos fanáticos asumieron que ese capítulo entre ellos había cerrado para siempre. Cinco años después, sus nombres vuelven a aparecer juntos.

 Foto: Cortesía redes sociales
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No es una reconciliación amorosa, es un proyecto cinematográfico.

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La película se llama "Hasta el fin del mundo" y se estrenará el 23 de julio exclusivamente en cines, según lo confirmó la propia actriz a través de sus redes sociales. Pero la noticia no llegó sola. Al compartir el primer póster oficial, donde ambos aparecen abrazados en una escena romántica dentro del agua, Derbez acompañó la imagen con un mensaje sobre los vínculos que permanecen pese a las transformaciones de la vida.

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Escribió algo que sus seguidores no tardaron en conectar con su historia personal: "Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto".

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El proyecto es una producción de BTF Media y AF Films, y representa el debut de Derbez como productora ejecutiva a través de su empresa Ais Ais Baby.

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Eso cambia el peso de lo que implica esta película. No es solo que aceptó un papel junto a su expareja, fue ella quien decidió producirlo, quien lo hizo posible, quien apostó por esa historia y por ese elenco.

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El drama fue rodado en España bajo la dirección de Emiliano Castro Vizcarra, conocido en el mundo musical por estar detrás de videoclips de Cristian Castro, Río Roma y Ha*Ash.

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La trama sigue a Manuel (Ochmann), un hombre con una vida estable y a punto de casarse, cuyo rumbo cambia de golpe cuando recibe una llamada de Esmeralda (Aislinn), la mujer que marcó su vida 15 años atrás. Amor inconcluso, distancia, reencuentro.

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Una historia que, vista desde afuera, resulta difícil no leer en clave autobiográfica, aunque ninguno de los dos haya dicho que esa era la intención.

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Esta es la cuarta producción en la que la pareja comparte créditos, tras "A la mala", "Hazlo como hombre" y "De viaje con los Derbez". La primera de esas películas, estrenada en 2015, fue también donde comenzó todo entre ellos. Trabajaron juntos, se enamoraron, se casaron en 2016 y tuvieron a su hija Kailani.

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Y aunque el matrimonio no sobrevivió, algo en la dinámica profesional entre ambos sí lo hizo.

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El mensaje con el que Aislinn cerró el anuncio del estreno encendió aún más el interés del público: "Nos vemos en el cine (Y no, no es IA)". Una frase que apunta al póster, al abrazo, a la imagen que muchos querían creer que era otra cosa. Pero también apunta, sin quererlo del todo, a algo más profundo. A que lo que se ve entre ellos es real, aunque ya no sea lo que fue.

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