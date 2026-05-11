¿Hubo reconciliación? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, juntos otra vez

El mensaje con el que Aislinn cerró el anuncio del estreno encendió aún más el interés del público: "Nos vemos en el cine (Y no, no es IA)". Una frase que apunta al póster, al abrazo, a la imagen que muchos querían creer que era otra cosa. Pero también apunta, sin quererlo del todo, a algo más profundo. A que lo que se ve entre ellos es real, aunque ya no sea lo que fue.