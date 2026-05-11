La guerra legal de Taylor Swift por The Life of a Showgirl se agudiza

Uno de los argumentos más incisivos del escrito tiene que ver con el comportamiento de Wade en redes sociales tras el anuncio del álbum en agosto de 2025. Según los documentos judiciales, Flagg habría publicado más de 40 veces sobre Swift, el álbum o elementos relacionados con su marca en Instagram y TikTok, usando hashtags del álbum, la portada, la música y otros materiales de Swift. Los abogados de Swift señalaron que apenas cuatro días después del anuncio del álbum, Flagg lanzó un pódcast completamente nuevo que imitaba la portada, el logotipo, el título y los eslóganes del disco de Swift.