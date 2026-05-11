Los más escuchados: artistas latinos que dominan las reproducciones este 2026

Durante la casi primera mitad del año, artistas urbanos, exponentes del regional mexicano y figuras consolidadas del pop latino han logrado mantenerse entre los nombres más reproducidos en plataformas como Spotify, YouTube y rankings internacionales.
Si hay un nombre que continúa liderando a nivel mundial, ese es Bad Bunny. El puertorriqueño mantiene cifras millonarias en Spotify y otros servicios de streaming gracias al impacto de su álbum “Debí tirar más fotos”, además de haberse coronado en el Super Bowl y en los Grammy hace unos meses.
Karol G sigue posicionándose como una de las mujeres más fuertes de la música latina actual. La colombiana conserva millones de oyentes mensuales y una presencia constante en playlists internacionales.
Asimismo, Shakira mantiene uno de los catálogos latinos más escuchados del mundo y sigue conectando con nuevas generaciones gracias a colaboraciones, lanzamientos recientes y su gira “Las mujeres ya no lloran” rompe récords.
Mientras que el fenómeno de los corridos tumbados continúa firme gracias a figuras como Peso Pluma, quien ha logrado mantener al regional mexicano dentro de los géneros más consumidos del streaming global.
La española Rosalía ha tenido uno de los años más comentados gracias a su nueva etapa y el impacto mediático de “Lux”.
Rauw Alejandro se mantiene como uno de los artistas urbanos más fuertes durante el año.
Las canciones y colaboraciones de Feid dominan playlists digitales.
Spotify y rankings especializados colocan a J Balvin entre los latinos con mayor alcance.
Fuerza Regida acompaña el augedel regional mexicano, ocupando puestos top en Spotify en 2026.
El reguetón sigue liderando las plataformas digitales, por lo que Anuel AA alcanza un lugar en la lista.
En 2025, el artista latino más escuchado del mundo en Spotify fue Bad Bunny. El puertorriqueño recuperó el puesto número uno global en Spotify Wrapped tras acumular cerca de 19.8 mil millones de reproducciones durante el año. También fue el artista más reproducido del planeta en esta plataforma, superando a Taylor Swift, The Weeknd y Drake.