"El diablo viste a la moda 2" resiste a Mortal Kombat y sigue reinando en taquilla

El rival más serio de este fin de semana fue Mortal Kombat II, que debutó en el segundo puesto. La secuela del videojuego abrió con 40 millones de dólares en el mercado doméstico y sumó 23 millones adicionales en el extranjero, para un total global de 63 millones en su primer fin de semana. La película, producida por New Line y distribuida por Warner Bros., cuenta con un presupuesto de 80 millones de dólares y ya tiene en marcha el desarrollo de una tercera entrega. El viernes, Mortal Kombat II lideró brevemente la jornada con 17 millones de dólares, pero finalmente cedió el primer puesto dominical a "El diablo viste a la moda 2".