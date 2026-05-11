"El diablo viste a la moda 2" resiste a Mortal Kombat y sigue reinando en taquilla

Miranda Priestly no cede el trono, "El diablo viste a la moda 2" aguantó este fin de semana del Día de la Madre como líder indiscutible de la taquilla norteamericana, con 43 millones de dólares en su segunda semana de exhibición, frente a los 40 millones del debut de Mortal Kombat II.
El resultado dejó a la secuela de Disney con una recaudación global de 433 millones de dólares, según los datos de Box Office Mojo, una cifra que ya supera por sí sola los 326 millones que la película original de 2006 cosechó durante toda su vida comercial.
Del total acumulado, 144 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, mientras que 288 millones proceden del mercado internacional, distribuidos en 51 territorios. Los mercados más rentables fuera de Norteamérica han sido el Reino Unido e Italia, con 28 millones cada uno, seguidos de Brasil con 22 millones y México con 20 millones.
La película, estrenada por Disney y 20th Century Studios el 1 de mayo de 2026, experimentó en su segunda semana una caída del 44% respecto al fin de semana de debut, una retención considerada excelente para una comedia de secuela. Las proyecciones del sector ya sitúan su recaudación final por encima de los 700 millones de dólares.
El éxito no cayó del cielo. El analista senior de Comscore, Paul Dergarabedian, lo atribuye a la autenticidad del proyecto: "La forma en que armaron esa película, con el reparto original, el director original, la guionista original... eso es lo más importante. Puedes poner ese nombre, pero el público huele la falta de autenticidad a kilómetros de distancia".
La producción reunió a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci bajo la dirección de David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna, los mismos artífices del original. El rodaje se realizó entre junio y octubre de 2025 en Nueva York y Milán.
El rival más serio de este fin de semana fue Mortal Kombat II, que debutó en el segundo puesto. La secuela del videojuego abrió con 40 millones de dólares en el mercado doméstico y sumó 23 millones adicionales en el extranjero, para un total global de 63 millones en su primer fin de semana. La película, producida por New Line y distribuida por Warner Bros., cuenta con un presupuesto de 80 millones de dólares y ya tiene en marcha el desarrollo de una tercera entrega. El viernes, Mortal Kombat II lideró brevemente la jornada con 17 millones de dólares, pero finalmente cedió el primer puesto dominical a "El diablo viste a la moda 2".
En tercer lugar se mantiene "Michael", el biopic del rey del pop Michael Jackson, que sumó 58.5 millones de dólares en mercados internacionales durante su tercera semana, con una caída de apenas el 32%, acumulando 577 millones de dólares a nivel mundial.
A este ritmo, la producción podría disputarle a Bohemian Rhapsody (910 millones) el título de biopic más taquillero de la historia.
El cuarto puesto lo ocupa "Las ovejas detectives", el whodunit protagonizado por Hugh Jackman, con 15 millones de dólares en Norteamérica en su semana de debut y 28 millones acumulados en todo el mundo desde su estreno.
El balance general del sector es optimista.
Según Comscore, la taquilla global acumula un avance del 16% respecto al mismo período del año anterior, y este fin de semana en particular superó en un 88% la recaudación del equivalente de 2025, cuando Thunderbolts, Sinners y "Una película de Minecraft" encabezaban la lista.