"Un lugar en silencio 3": así avanza el rodaje de la cinta con Emily Blunt y Cillian Murphy

Los Ángeles, Estados Unidos.- La saga de terror y suspenso al límite “Un lugar en silencio” ya puso en marcha su próxima entrega. El actor y director John Krasinski confirmó el inicio del rodaje de “Un lugar en silencio: Parte III”, película que traerá de regreso a Emily Blunt y Cillian Murphy para continuar la historia de la familia Abbott.

El anuncio fue realizado por el propio Krasinski a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen desde el set de filmación en Nueva York acompañada del mensaje: “Here we go. #Part III”.

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Con ello, el cineasta confirmó oficialmente que la esperada producción ya está en marcha. Además de dirigir la cinta, Krasinski volverá a participar como guionista y productor, retomando el control creativo de una franquicia que se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes del cine de terror. La tercera película será una coproducción entre Sunday Night Productions —la compañía fundada por Krasinski junto a Allyson Seeger— y Platinum Dunes, mientras que Paramount Pictures será nuevamente la encargada de distribuir el filme.

Aunque todavía no se conocen detalles oficiales sobre la trama, el regreso de Emily Blunt y Cillian Murphy apunta a que la historia continuará después de los acontecimientos vistos en “Un lugar en silencio: Parte II”, estrenada en 2021. La franquicia, conocida por su atmósfera de tensión y criaturas que cazan a través del sonido, se consolidó como un fenómeno mundial desde el estreno de la primera película en 2018.