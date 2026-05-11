  1. Inicio
  2. · Deportes

Jugador del Barcelona rompe récord que ni Messi ni Cristiano lograron tras ganar LaLiga

Tras conseguir el título, el futbolista azulgrana logró un hito al ganar cuatro de las cinco grandes ligas europeas

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 12:23
Jugador del Barcelona rompe récord que ni Messi ni Cristiano lograron tras ganar LaLiga

El Barcelona aseguró el título de Liga Española tras derrotar al Real Madrid en el clásico.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- En una noche histórica, el Barcelona derrotó al Real Madrid y celebró un título de Liga muy especial para la entidad azulgrana, pero también de alto valor para uno de sus jugadores.

En medio de la emotividad por el triunfo del equipo de Hansi Flick, que en horas de la mañana fue informado sobre el fallecimiento de su padre, el portugués Joao Cancelo cobró protagonismo en los festejos tras conseguir un hito que ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, pudieron conseguir.

El defensor luso se convirtió en el primer futbolista en conquistar el título en cuatro de las cinco grandes ligas de Europa.

Joao Cancelo celebrando el título de Liga al lado de su familia.

Joao Cancelo celebrando el título de Liga al lado de su familia.

 (Foto: @jpcancelo en Instagram)
¡Sorpresa en Brasil! Neymar entra en la prelista de Ancelotti para el Mundial 2026

Cancelo añadió a su palmarés LaLiga de España, la cual se le había negado en 2024. Anteriormente logró levantar la copa de campeón en la Serie A con la Juventus en 2019, la Premier League con el Manchester City en 2021 y 2022 y la Bundesliga con el Bayern Múnich en 2023.

De esta manera, el portugués logró una marca única en el fútbol europeo, superando además a leyendas como su compatriota Cristiano Ronaldo, que ganó el título en Inglaterra, España e Italia con Manchester United, Real Madrid y Juventus.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias