Jugador del Barcelona rompe récord que ni Messi ni Cristiano lograron tras ganar LaLiga

Barcelona, España.- En una noche histórica, el Barcelona derrotó al Real Madrid y celebró un título de Liga muy especial para la entidad azulgrana, pero también de alto valor para uno de sus jugadores.

En medio de la emotividad por el triunfo del equipo de Hansi Flick, que en horas de la mañana fue informado sobre el fallecimiento de su padre, el portugués Joao Cancelo cobró protagonismo en los festejos tras conseguir un hito que ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, pudieron conseguir.