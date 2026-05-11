Jugador del Barcelona rompe récord que ni Messi ni Cristiano lograron tras ganar LaLiga

Barcelona, España.- En una noche histórica, el Barcelona derrotó al Real Madrid y celebró un título de Liga muy especial para la entidad azulgrana, pero también de alto valor para uno de sus jugadores.
En medio de la emotividad por el triunfo del equipo de Hansi Flick, que en horas de la mañana fue informado sobre el fallecimiento de su padre, el portugués Joao Cancelo cobró protagonismo en los festejos tras conseguir un hito que ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, pudieron conseguir.
El defensor luso se convirtió en el primer futbolista en conquistar el título en cuatro de las cinco grandes ligas de Europa.
Cancelo añadió a su palmarés LaLiga de España, la cual se le había negado en 2024. Anteriormente logró levantar la copa de campeón en la Serie A con la Juventus en 2019, la Premier League con el Manchester City en 2021 y 2022 y la Bundesliga con el Bayern Múnich en 2023.
De esta manera, el portugués logró una marca única en el fútbol europeo, superando además a leyendas como su compatriota Cristiano Ronaldo, que ganó el título en Inglaterra, España e Italia con Manchester United, Real Madrid y Juventus.