¡Sorpresa en Brasil! Neymar entra en la prelista de Ancelotti para el Mundial 2026

Río de Janeiro, Brasil.- Neymar conserva las esperanzas de disputar el Mundial 2026. Este lunes, Carlo Ancelotti dio a conocer la prelista de la "Canarinha" para el torneo en Estados Unidos con el futbolista del Santos como principal novedad.
Tras varias semanas en donde el nombre del exfutbolista de Barcelona, PSG y Al Hilal estuvo en la agenda de la prensa brasileña, que en cada conferencia consultaba a Ancelotti sobre su posible llamado y finalmente el italiano ha tomado en cuenta al atacante.
Ausente desde octubre de 2023, cuando sufrió una dura lesión de rodilla en un partido eliminatorio ante Uruguay, Neymar conocerá hasta el 18 de mayo si entra en la lista final de la pentacampeona del mundo.
¡Vuelve Thiago Silva!
Otra de las novedades en la prelista de Ancelotti es el regreso del veterano Thiago Silva, que tras ser campeón de Portugal con el Porto ha llenado el ojo de Carletto para la Copa del Mundo.
También destacan Fabinho de Al Ittihad, Lucas Paquetá del Flamengo, Andreas Pereira del Palmeiras, Luiz Henrique del Zenit e Igor Thiago del Brentford.
Brasil hará su debut en el Mundial ante Marruecos el próximo 13 de junio, luego se medirá ante Haití y cerrará la fase de grupos ante Escocia.
La convocatoria de Brasil
Porteros
Alisson (Liverpool)
Ederson (Fenerbahçe)
Bento (Al-Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)
John (Nottingham Forest)
Carlos Miguel (Palmeiras)
Defensas centrales
Marquinhos (PSG)
Thiago Silva (Porto)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Bremer (Juventus)
Léo Pereira (Flamengo)
Ibañez (Al-Ahli)
Alexsandro (Lille)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Beraldo (PSG)
Vitor Reis (Girona)
Murillo (Nottingham Forest)
Wesley (Roma)
Danilo (Flamengo)
Paulo Henrique (Vasco da Gama)
Vitinho (Botafogo)
Alex Sandro (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Luciano Juba (Bahia)
Caio Henrique (Monaco)
Kaiki (Cruzeiro)
Carlos Augusto (Inter de Milán)
Mediocampistas
Casemiro (Manchester United)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Fabinho (Al-Ittihad)
Andrey Santos (Chelsea)
Danilo (Botafogo)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Gabriel Sara (Galatasaray)
João Gomes (Wolverhampton)
Andreas Pereira (Palmeiras)
Joelinton (Newcastle)
Gerson (Cruzeiro)
Matheus Pereira (Cruzeiro)
Delanteros
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Vini Jr. (Real Madrid)
Raphinha (Barcelona)
Matheus Cunha (Manchester United)
Luiz Henrique (Zenit)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
João Pedro (Chelsea)
Estêvão (Chelsea)
Neymar (Santos)
Endrick (Lyon)
Rayan (Bournemouth)
Antony (Real Betis)
Igor Thiago (Brentford)
Pedro (Flamengo)
Richarlison (Tottenham)
Kaio Jorge (Cruzeiro)