Productores denuncian que más de 70,000 quintales de maíz del IHMA estarían dañados

Tegucigalpa, Honduras.- Las denuncias sobre pérdidas de granos almacenados en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) se ampliaron luego de que productores alertaran que no solo los frijoles presentan daños, sino también unas 70 mil quintales de maíz almacenados en la regional de Danlí, El Paraíso. El productor Ramón Rodríguez aseguró que el grano habría sido afectado por un manejo inadecuado de humedad dentro de las bodegas, situación que provocó la proliferación de gorgojo. “No supieron manejar la humedad de este grano y están llenos de gorgojo; es lamentable que lo estemos experimentando en un país que necesita de alimentos”, manifestó Rodríguez.

El productor también denunció que miles de quintales de fertilizantes almacenados en esas instalaciones estarían deteriorándose debido a la pérdida de nitrógeno. Según las denuncias, las pérdidas en la regional oriental del IHMA superarían los 100 mil quintales entre maíz y frijoles. La situación sale a la luz luego de que autoridades confirmaran que al menos 44 mil quintales de frijol rojo ya no son aptos para el consumo humano tras permanecer almacenados durante varios años sin la rotación correspondiente. El secretario de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, reconoció recientemente que el grano almacenado en el IHMA no puede ser comercializado para consumo de las familias hondureñas. “El grano que está almacenado en el IHMA no está en condiciones de ser comercializado”, afirmó el funcionario al referirse a más de 40 mil quintales de frijol encontrados en las bodegas. De acuerdo con productores agrícolas, el problema habría sido provocado por presuntas fallas en el manejo técnico y almacenamiento de las reservas estatales. Tras las denuncias públicas, se espera que el Ministerio Público inicie investigaciones para deducir responsabilidades sobre el deterioro de los granos y fertilizantes almacenados en Danlí. Productores también solicitaron que las inspecciones se extiendan a otras regionales del IHMA para verificar el estado de las reservas agrícolas en el país.

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