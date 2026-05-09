Tanta necesidad en estas honduras y 44 mil quintales de frijoles perdidos por puro descuido

IHMA. Pucha, como dice aquel, tanta necesidad en estas honduras y 44 mil quintales de frijoles perdidos en el IHMA por puro descuido en tiempos de Xiomara. Por andar politiqueando, 85 millones echados a la basura.

ALLAN. Avisa Allan Ramos, secre de Finanzas del CCEPL, que el partido ajustó cuentas claras, amistades largas, y que no tienen vela en el billete que manejó el candidato. En otras palabras, que no metan al PL en esos rollos, y que responda Salvita.

CAIMÁN. La power de la UPL también ha confirmado que investigan a Salvita por todo el billete que no declaró en la campaña. La Talbott, otrora alera de Iroshka, habla de 200 millones y de cuentas en Gran Caimán.

LAURA. Vieron la toma de posesión de Laura en Costa Rica, allí mismo juramentó a todo su Gabinete, incluidos directores y presidentes de instituciones. Claro está, allá hubo transición, como la gente, desde el día siguiente de las elecciones.

FRAUDE. Por eso no deben permitir que Nasralla vuelva a participar en una elección. Toda la vida es lo mismo: Fraude, me robaron, saqué cinco millones de votos, ladrones, narcos, en fin...

CUÑITA. Mel Zelaya solo le quita la cuñita y allí va, guindo abajo, como carreta sin frenos, llamando ladrón y narcos a mundo y a reimundo, menos a los verdaderos criminales.

ÉXITO. Hombre, si quieren que el “papi” y Gerzon tengan éxito en la lucha contra la extorsión y otras hierbas, es urgente que el Congreso declare terroristas a las pandillas y les clave cadena perpetua.

INP. También deben darle vuelta de calcetín al INP, cortando de tajo las comunicaciones y las visitas a los reos de estas estructuras, si no, el país seguirá con más de lo mismo.

REACTIVA. La construcción se reactiva en todo el país, luego que Anibal le pagó a las empresas más de cuatro mil millones en deudas que dejó Libre, lo que tenía paralizados decenas de proyectos.

PATA. La bulla en los mismos círculos azulejos es que el Mecanismo de Protección y la Secretaría de Derechos Humanos sigue hasta la pata de refundidores y por el desmadre.

PETRO. Ya vieron, el narco disfrazado de guerrillero de Petro pide, descaradamente, suspender las órdenes de captura a sus compinches de uno de los carteles de la droga. Así son estos en todas partes.

INTERNET. De chascada, Petrito anuncia que pondrá internet con fibra óptica y de gorra en las cárceles, para que sus compas narcos se den gusto dirigiendo las operaciones desde sus celdas.