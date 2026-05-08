Cámara de seguridad capta crimen de conductor de rapidito en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Una cámara de seguridad de un local cercano grabó el momento en que dos hombres en motocicleta se acercan al rapidito y asesinan al conductor a disparos.

En las imágenes que ya le dan la vuelta a las redes sociales, se puede ver al bus estacionado en la entrada principal de la colonia Los Robles, justamente frente al semáforo, que estaba en rojo.

El conductor estaba esperando que el semáforo se pusiera en verde y es en ese momento cuando se logra ver a un motociclista que lleva a otra persona atrás, quien saca un arma y le dispara en al menos cinco ocasiones en la venta y una vez en la parte delantera de la unidad.

Las personas que estaban en el lugar salieron corriendo despavoridas al escuchar las detonaciones, mientras que las personas dentro de la unidad vivieron momentos de terror.