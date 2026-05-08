Asesinan a disparos a conductor de rapidito en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-El conductor de un autobús, más conocido como rapiditos, fue asesinado la tarde de este viernes 8 de abril.

El hecho se registró en la calle de Los Alcaldes, a la altura de la colonia Los Robles, en la capital hondureña.

El conductor fue identificado como Cristian David Escoto, quien quedó en su asiento tras recibir varios impactos de bala. La unidad que conducía pertenece a la ruta Casitas-Centro.