Asesinan a disparos a conductor de rapidito en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-El conductor de un autobús, más conocido como rapiditos, fue asesinado la tarde de este viernes 8 de abril.
El hecho se registró en la calle de Los Alcaldes, a la altura de la colonia Los Robles, en la capital hondureña.
El conductor fue identificado como Cristian David Escoto, quien quedó en su asiento tras recibir varios impactos de bala. La unidad que conducía pertenece a la ruta Casitas-Centro.
Informes preliminares indican que un presunto sicario en motocicleta le habría disparado en reiteradas ocasiones, pero esto no ha sido confirmado.
Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar del crimen para iniciar con las pesquisas del caso y acordonar la escena.
Se espera que los forenses realicen el levantamiento del cadáver para trasladarlo hasta la morgue capitalina y poder identificarlo.