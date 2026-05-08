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Cae en terminal de buses de SPS peligroso reo que escapó de Támara

El detenido fue identificado como Brayan Josué Romero López, de 30 años, conocido con el alias de “El Chino”, originario del departamento de Santa Bárbara

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 16:43
Cae en terminal de buses de SPS peligroso reo que escapó de Támara

El detenido estaba dentro de la Central Metropolitana.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.-Luego de varios días prófugo de la justicia, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) lograron la recaptura de un peligroso reo que había escapado del Centro Penitenciario de Támara.

La operación policial se ejecutó en la Gran Central Metropolitana de buses de San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde equipos especializados interceptaron al sospechoso mientras presuntamente intentaba movilizarse hacia otro sector del país.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido fue identificado como Brayan Josué Romero López, de 30 años, conocido con el alias de “El Chino”, originario del departamento de Santa Bárbara.

Las autoridades detallaron que el individuo se encontraba prófugo desde el martes pasado, fecha en la que logró escapar del Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, donde guardaba prisión preventiva.

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Según los registros policiales, Romero López había sido procesado en agosto de 2025 por varios delitos graves cometidos en Santa Bárbara, entre ellos robo con violencia e intimidación agravado, porte ilegal de arma de fuego y lesiones leves de menor gravedad.

Tras la detención, el imputado fue trasladado a las oficinas de Dipampco en San Pedro Sula y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar cargos por quebrantamiento de medida o condena.

Asimismo, las autoridades informaron que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en Tegucigalpa emitirá una nueva orden de captura relacionada con el delito de evasión.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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