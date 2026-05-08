Cae en terminal de buses de SPS peligroso reo que escapó de Támara

San Pedro Sula, Honduras.-Luego de varios días prófugo de la justicia, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) lograron la recaptura de un peligroso reo que había escapado del Centro Penitenciario de Támara.

La operación policial se ejecutó en la Gran Central Metropolitana de buses de San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde equipos especializados interceptaron al sospechoso mientras presuntamente intentaba movilizarse hacia otro sector del país.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido fue identificado como Brayan Josué Romero López, de 30 años, conocido con el alias de “El Chino”, originario del departamento de Santa Bárbara.

Las autoridades detallaron que el individuo se encontraba prófugo desde el martes pasado, fecha en la que logró escapar del Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, donde guardaba prisión preventiva.