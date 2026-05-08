Envían a prisión a alias “Descuartizador” y “Serrucho”, supuestos miembros del Cartel del Diablo

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez dictó detención judicial contra dos supuestos integrantes de la estructura criminal conocida como el “Cartel del Diablo”, capturados el jueves 7 de mayo durante intensos operativos ejecutados en el departamento de Yoro, al norte de Honduras.
Los imputados, identificados con los alias de “Colocho” y “Serrucho”, enfrentan acusaciones por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de drogas y portación ilegal de armas de uso prohibido y permitido.
Las autoridades informaron que ambos fueron requeridos en operaciones desarrolladas en sectores montañosos de Yoro, zona donde en las últimas semanas se han intensificado las acciones policiales y militares para desarticular esta organización criminal.
De acuerdo con los organismos de investigación, alias “Colocho” y “Serrucho” serían presuntos sicarios vinculados al llamado “Cartel del Diablo”, estructura señalada de participar en asesinatos, masacres, narcotráfico y otros hechos violentos registrados en la zona norte del país.
Las investigaciones apuntan a que este grupo criminal opera principalmente en sectores de Yoro y Francisco Morazán bajo el mando de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido con el alias de “El Diablo”, quien continúa prófugo de la justicia y es considerado uno de los hombres más buscados por las autoridades hondureñas.
En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han ejecutado múltiples allanamientos y capturas relacionadas con esta organización, incluyendo la detención de presuntos encargados logísticos y sicarios, además del decomiso de armas de alto poder, uniformes tácticos y equipo militar.
Según reportes oficiales, el “Cartel del Diablo” ha cobrado notoriedad por la ola de violencia registrada en Yoro, donde incluso se le vincula con varias masacres y con el asesinato del pastor y cafetalero Óscar Núñez, crimen que provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en la región.
Tras la audiencia inicial, los dos acusados permanecerán bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial correspondiente en los tribunales competentes.
Las autoridades mantienen operativos permanentes en zonas montañosas de Yoro con el objetivo de capturar a más integrantes de la estructura criminal y ubicar al supuesto cabecilla alias “El Diablo”, por quien existe una recompensa económica.