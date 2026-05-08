Envían a prisión a alias “Descuartizador” y “Serrucho”, supuestos miembros del Cartel del Diablo

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez dictó detención judicial contra dos supuestos integrantes de la estructura criminal conocida como el “Cartel del Diablo”, capturados el jueves 7 de mayo durante intensos operativos ejecutados en el departamento de Yoro, al norte de Honduras.

Los imputados, identificados con los alias de “Colocho” y “Serrucho”, enfrentan acusaciones por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de drogas y portación ilegal de armas de uso prohibido y permitido.

Las autoridades informaron que ambos fueron requeridos en operaciones desarrolladas en sectores montañosos de Yoro, zona donde en las últimas semanas se han intensificado las acciones policiales y militares para desarticular esta organización criminal.

De acuerdo con los organismos de investigación, alias “Colocho” y “Serrucho” serían presuntos sicarios vinculados al llamado “Cartel del Diablo”, estructura señalada de participar en asesinatos, masacres, narcotráfico y otros hechos violentos registrados en la zona norte del país.