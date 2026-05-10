Arbeloa cuestiona que Mbappé pueda jugar lo que resta de temporada

Barcelona, España.- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, cuestionó este domingo, después de perder 2-0 ante el Barcelona, que Kylian Mbappé pueda volver a jugar alguno de los tres partidos que le restan a su equipo para terminar la temporada.

Mbappé no fue citado para disputar el clásico por lesión. Aunque llegó a entrenarse junto al resto del grupo en las últimas sesiones de trabajo del conjunto blanco, finalmente no entró en la convocatoria.