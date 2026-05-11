Kevin González murió cumpliendo su último deseo: abrazar a sus padres deportados

Kevin González, de 18 años de edad, perdió la batalla contra un cáncer terminal de colon en etapa cuatro. Su único deseo antes de morir era volver a ver a sus padres. Lo consiguió, pero el tiempo no le alcanzó para nada más. La tarde del sábado 9 de mayo se abrazó con ellos por primera vez en nueve años, y al día siguiente -en pleno Día de la Madre- dejó de respirar. Sus últimas palabras fueron "mamá".