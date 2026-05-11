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Oficial: Los descartados por Argentina para el Mundial 2026; seis campeones en Qatar

Lionel Scaloni entregó un listado preliminar para el Mundial 2026 y con notables ausencias

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 09:10
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La Federación Argentina de Fútbol brindó un listado preliminar para la Copa del Mundo 2026 donde seis futbolistas que fueron campeones en 2022 no aparecen. Estas son los ausencias.

Foto: El Heraldo
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El listado de 55 deberá ser reducido a 26 y este grupo será liderado nuevamente por Lionel Messi. Argentina llega al Mundial 2026 para buscar defender el título.

Foto: Cortesía AFA
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Franco Armani, portero de River Plate, es una de los ausencias y no estará con Argentina en el Mundial por decisión de Scaloni. Por su edad, Armani se retiró de la Selección.

 Foto: Cortesía redes
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Alejandro "Papu" Gómez es otro campeón del mundo en 2022 que se retiró de la Selección de Argentina y no estará en United 2026.

Foto: Cortesía redes
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Juan Foyth, defensa del Villarreal de España, se quedó fuera del listado preliminar por decisión técnica.

Foto: Cortesía redes
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Ángel Di María se une a los ausentes, en su caso porque se retiró de la Albiceleste y Scaloni respetó su decisión.

Foto: Cortesía redes
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El volante Ángel Correa de los Tigres de México también se queda fuera por decisión de Lionel Scaloni.

Foto: Cortesía redes
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Finalmente se queda fuera Paulo Dybala por decisión de Lionel Scaloni, aunque muchos consideran que sigue teniendo nivel para la Selección.

Foto: Cortesía redes
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Otros ausentes que destacan son el delantero del West Ham inglés Valentín Castellanos y Enzo Barrenechea, del Benfica portugués.

Foto: Cortesía AFA
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Lionel Messi jugará su Mundial número seis al haber disputado Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Foto: Cortesía AFA
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