Oficial: Los descartados por Argentina para el Mundial 2026; seis campeones en Qatar

La Federación Argentina de Fútbol brindó un listado preliminar para la Copa del Mundo 2026 donde seis futbolistas que fueron campeones en 2022 no aparecen. Estas son los ausencias.
El listado de 55 deberá ser reducido a 26 y este grupo será liderado nuevamente por Lionel Messi. Argentina llega al Mundial 2026 para buscar defender el título.
Franco Armani, portero de River Plate, es una de los ausencias y no estará con Argentina en el Mundial por decisión de Scaloni. Por su edad, Armani se retiró de la Selección.
Alejandro "Papu" Gómez es otro campeón del mundo en 2022 que se retiró de la Selección de Argentina y no estará en United 2026.
Juan Foyth, defensa del Villarreal de España, se quedó fuera del listado preliminar por decisión técnica.
Ángel Di María se une a los ausentes, en su caso porque se retiró de la Albiceleste y Scaloni respetó su decisión.
El volante Ángel Correa de los Tigres de México también se queda fuera por decisión de Lionel Scaloni.
Finalmente se queda fuera Paulo Dybala por decisión de Lionel Scaloni, aunque muchos consideran que sigue teniendo nivel para la Selección.
Otros ausentes que destacan son el delantero del West Ham inglés Valentín Castellanos y Enzo Barrenechea, del Benfica portugués.
Lionel Messi jugará su Mundial número seis al haber disputado Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.