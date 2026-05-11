Defensores de Honduras pide considerar lealtad constitucional en tema de ascensos militares

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras por la Democracia alertó sobre supuestas campañas de desinformación en el país, solicitó revisar las medidas judiciales contra el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez y pidió transparencia en ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, además de acciones para mitigar el impacto del alza en combustibles y alimentos. La plataforma Defensores de Honduras publicó el comunicado 18-2026, en el que expresó preocupación por la desinformación y propaganda dirigidas a “erosionar la confianza pública y alterar la estabilidad democrática”. Según el pronunciamiento, estas acciones se estarían realizando mediante “falsificación digital, manipulación tecnológica y narrativas polarizantes”, por lo que exhortaron a la ciudadanía a verificar la procedencia y veracidad de la información que circula en espacios públicos y redes sociales.

En el comunicado, Defensores de Honduras pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial garantizar el debido proceso y revisar “con imparcialidad” las medidas restrictivas vigentes contra el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez. Asimismo, señalaron que la reconciliación nacional requiere “prudencia y altura institucional”, mencionando además a otros dos generales retirados que continúan enfrentando procesos judiciales en un contexto que consideran marcado por motivaciones políticas. Sobre las Fuerzas Armadas, la plataforma manifestó que los ascensos y nombramientos deben mantenerse alejados de influencias políticas o ideológicas y estar fundamentados únicamente en el mérito, la disciplina y la lealtad a la Constitución de la República.