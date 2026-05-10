Congreso a punto de premiar con ascensos a militares que atentaron contra la democracia

Para el general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, el primer compromiso que tiene un oficial de las Fuerzas Armadas es el cumplimiento de la Constitución, en lo que corresponde a defensa nacional y el respeto de la democracia."El juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes se derrama hacia todos los miembros de las Fuerzas Armadas. El otro tema que es inculcado al interior de las Fuerzas Armadas es el concepto patria", explicó.En este concepto está inserto todo lo que significa el Estado como “entidad que engloba todo el concepto social de Estado: territorio, población, gobierno y soberanía. Todo eso se inculca en las Fuerzas Armadas, además de lo que tiene que ver con la democracia y la apoliticidad”, dijo.A pesar de ello, cuestionó, hay liderazgos superiores en las Fuerzas Armadas con una percepción de incumplimiento, pues <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-roosevelt-hernandez-peticion-pedir-actas-injerencia-EO27920545">"ciertos niveles de mando caen en esa desobediencia constitucional”. </a>Afirmó que una cantidad considerable de oficiales captan eso como una forma o vía para lograr sus objetivos de carácter profesional al interior de las Fuerzas Armadas, “en el sentido de que es un comportamiento de aproximación al sistema político para poder lograr grados, asignaciones, etcétera”.Eso genera una especie de frustración en los niveles inferiores porque después de habérseles enseñado tanto el respeto de la Constitución, el cumplimiento de las leyes y reglamentos y luego ven el mal ejemplo en sus superiores. Entonces, dicen, "¿Para qué tanto de esto, si arriba estamos viendo un mal ejemplo?”, consideró.Entonces, esos logros no son alcanzados por el “espíritu militar, por esos valores institucionales, por lealtad, por honor, por la actitud sacrificada, sino que todo se va deteriorando porque entran otras formas, otras vías como la aproximación política del oficial, de querer trabajar en Casa Presidencial, de querer prestar su servicio en espacio donde a él le dé mayor aproximación al político”, afirmó.Todo eso tiene una afectación de la psicología institucional porque se van perdiendo los valores institucionales y se van adoptando conductas que prácticamente los aproximan al sistema político para poder lograr sus objetivos personales y dentro de la carrera militar.De acuerdo con Maldonado Galeas, en cuanto a la aprobación de los nuevos ascensos, lo primero que deben de hacer los diputados es analizar conscientemente el contenido de lo que contiene la propuesta, verla desde el punto de vista de las justificaciones de carácter militar, que vayan conforme a la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/subdirector-relaciones-publicas-ff-aa-en-abierta-campana-con-libre-MJ26589151" target="_blank"> Ley Orgánica y a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas</a> respecto a los requisitos que se requieren para el ascenso exactamente.“Lo segundo es acudir a otras fuentes de información. Puede ser la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, también buscar en los archivos de los partidos políticos para identificar si no hay alguna situación como, por ejemplo, lo que se dio en el en el gobierno pasado una relación de parentesco cercano, lo que le llaman el nepotismo”, aseguró.Para él, es necesario ver si no hay algún indicador real de nepotismo entre este aspirante al grado superior con un político que pueda tener alguna influencia, que le permita ascender porque es hermano de alguien vinculado a la política. Lo correcto es que todo militar ascienda por méritos."Eso sería bueno como parte de la línea de investigación para ver hasta donde ese parentesco pudo haber influido para que sea nominado para ascenso sin merecerlo. Es una cuestión que requiere una investigación real, no subjetiva", recomendó.Aparte de lo que es enviado por las Fuerzas Armadas y lo que tiene que ver con las leyes y los reglamentos militares, aparte de esos requisitos, también requiere que el Congreso se tome su tiempo para la investigación relacionada con el cumplimiento de deberes, o también las violaciones a las leyes y reglamentos que se puedan haber dado.La manipulación de material electoral con fines o motivar de apoyar un fraude electoral, todo eso tendría que pasar por una investigación primero militar para tomar la decisión militar y pero eso cae ya en un delito de tipo civil.“Si militarmente se identifica que el oficial violentó una norma en un proceso electoral, militarmente ese ese oficial debe de tener su sanción. Y el frenarle la promoción a un grado puede ser parte de esa de esa sanción”, exigió el general retirado.