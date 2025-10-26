Roosevelt Hernández sobre petición de pedir actas en elecciones: "No es una injerencia"

Tegucigalpa, Honduras.- Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, defendió la solicitud hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) en tener copia de las actas a nivel presidencial durante las elecciones generales del 30 de noviembre. El pasado 24 de octubre, Hernández hizo la solicitud verbal a los tres consejeros del CNE: Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López.

Este domingo 26 de octubre, durante un evento de la institución castrense, Hernández sostuvo que harán la solicitud de manera formal vía escrita al CNE. "No es una injerencia, son facultades que nos da la Constitución. Fue un diálogo donde expusimos nuestro punto de vista, por lo que nuestra intención es ser garantes del proceso", aseguró el titular de la institución castrense. A su vez, detalló que serán los consejeros del CNE quienes aceptarán o no la petición de las Fuerzas Armadas. "Los consejeros serán quienes aprueben o desestimen la propuesta; nosotros respetaremos su decisión", sentenció.