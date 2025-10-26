Fuerte repudio al intento de Roosevelt Hernández de meter a las FF AA en el conteo de actas

Tegucigalpa, Honduras.— La solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, al Consejo Nacional Electoral (CNE), de tener una copia de las actas de cierre con el conteo de los votos, es vista por varios sectores de la sociedad como una petición descabellada.
Siendo una institución apolítica, las Fuerzas Armadas no deberían de intentar ejecutar el rol contabilizador de las actas generadas en las Juntas Receptoras de Votos; su labor es velar porque los procesos electorales se desarrollen en orden y bajo el respeto a la ley.
Sin embargo, el jerarca aprovechó la reunión sostenida el pasado 24 de octubre con los tres consejeros del CNE: Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López, para pedirles de forma explícita que las Fuerzas Armadas pudieran tener la copia de las actas del nivel presidencial; las críticas no se hicieron esperar.
Olban Valladares, exdiputado en el Congreso Nacional (CN) y exaspirante a la presidencia de la República por el Partido Innovación Unidad (PINU), tildó esta pretensión como algo absurdo.
"A mí me sorprende la incoherencia, y no digamos de las Fuerzas Armadas, me resisto a calificar ni siquiera al mando de las Fuerzas Armadas; yo creo que la persona que ha estado en el camino equivocado tiene nombre y apellido y es el jefe del Estado Mayor Conjunto (Roosevelt Hernández)", señaló Olban Valladares.
El analista político fue directo y dijo sobre Roosevelt: "Él ha echado por tierra todo el prestigio, la imagen, la gran estimación y el cariño que el pueblo hondureño ha tenido por su brazo armado durante décadas".
Sólo es el jefe
En la reunión, Hernández, fue franco y de frente, a los consejeros les pidió: “Muy respetuosamente le dije al pleno que participamos nosotros, las Fuerzas Armadas, en la parte de que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos; solo nos interesa una acta, como reza la Constitución (de la República) que es el acta presidencial”.
Valladares recordó que "en la comparecencia de prensa improvisada él (Roosevelt) dijo que lo que estaba pidiendo era la información en el cierre. El cierre es un evento que ocurre en el Consejo Nacional Electoral, no en las mesas, y en el cierre cualquier persona tiene acceso a esas cifras, no es que se le tiene que enviar expresamente a las Fuerzas Armadas".
Lo demandado por el jefe del EMC, crea más confusión en la ciudadanía, desprestigia el nombre de las Fuerzas Armadas y compromete a la institución armada, según el analista político.
"Señores oficiales, traten de convencer a su jefe del Estado Mayor Conjunto, que solo es un director de orquesta. Él no es el que fija la política de las Fuerzas Armadas, la política de las Fuerzas Armadas la fija la Constitución de la República y por consiguiente a esa se debe aferrar y guardar el silencio que deban guardar", recomendó Valladares.
CNE rechaza la petición
En reacción a la petición de Hernández, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Halla, escribió en su cuenta de X: "Durante la reunión de trabajo sostenida entre el CNE y las FF AA, ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales, contrarios a la solicitud verbal del jefe del Estado Mayor Conjunto, de facilitar la injerencia en la facultad exclusiva del CNE sobre el escrutinio y los resultados a nivel presidencial".
Asimismo, aseguró que seguirán, desde el CNE, coordinando el trabajo requerido, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución de la República, el que establece que las Fuerzas Armadas deben garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso.
Por su parte, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, se pronunció en rechazo al afán del jefe del EMC, en querer tener las actas de cierre presidenciales.
"Las caretas se van cayendo a medida que nos acercamos a la derrota inminente del socialismo del siglo XXI. Todos sus aliados 'asolapados’ comienzan a darse color", colgó en un mensaje en su cuenta de X.
En un llamado al ente electoral, agregó: "Al CNE: No es tiempo de tener dudas ni temores. Honduras se acerca al momento de la verdad, es hoy o nunca. A la Comunidad Internacional: estar alerta y pendientes de Honduras, Dios con nosotros", concluyó.
Otra de las figuras políticas que no tardó en verter su opinión es la parlamentaria y exaspirante a la presidencia por el Partido Liberal (PL), Maribel Espinoza, lamentó las posturas de las Fuerzas Armadas, especialmente de Roosevelt Hernández.
"Cuando la Constitución de la República le impone a las FF AA el deber de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y el ejercicio del libre sufragio, no es para suplantar al CNE en sus atribuciones para hacer el escrutinio de votos y hacer la declaratoria de elecciones, sino para transportar, vigilar y custodiar las urnas y para impedir los golpes de Estado desde el poder", manifestó Espinoza en sus redes sociales.
Espinoza llamó a mantener el orden e impedir que grupos de colectivos o desde la propia presidencia del Poder Ejecutivo dirigido por Xiomara Castro quieran desestabilizar el país para romper el orden constitucional, además, felicitó la labor de la consejera Hall.
Desde varios sectores de la sociedad repudian el actuar del jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y recuerdan que el escrutinio del 30 noviembre es exclusivo del CNE.