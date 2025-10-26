Fuerte repudio al intento de Roosevelt Hernández de meter a las FF AA en el conteo de actas

Tegucigalpa, Honduras.— La solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, al Consejo Nacional Electoral (CNE), de tener una copia de las actas de cierre con el conteo de los votos, es vista por varios sectores de la sociedad como una petición descabellada. Siendo una institución apolítica, las Fuerzas Armadas no deberían de intentar ejecutar el rol contabilizador de las actas generadas en las Juntas Receptoras de Votos; su labor es velar porque los procesos electorales se desarrollen en orden y bajo el respeto a la ley. Sin embargo, el jerarca aprovechó la reunión sostenida el pasado 24 de octubre con los tres consejeros del CNE: Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López, para pedirles de forma explícita que las Fuerzas Armadas pudieran tener la copia de las actas del nivel presidencial; las críticas no se hicieron esperar.

Olban Valladares, exdiputado en el Congreso Nacional (CN) y exaspirante a la presidencia de la República por el Partido Innovación Unidad (PINU), tildó esta pretensión como algo absurdo. "A mí me sorprende la incoherencia, y no digamos de las Fuerzas Armadas, me resisto a calificar ni siquiera al mando de las Fuerzas Armadas; yo creo que la persona que ha estado en el camino equivocado tiene nombre y apellido y es el jefe del Estado Mayor Conjunto (Roosevelt Hernández)", señaló Olban Valladares. El analista político fue directo y dijo sobre Roosevelt: "Él ha echado por tierra todo el prestigio, la imagen, la gran estimación y el cariño que el pueblo hondureño ha tenido por su brazo armado durante décadas".

Sólo es el jefe

En la reunión, Hernández, fue franco y de frente, a los consejeros les pidió: “Muy respetuosamente le dije al pleno que participamos nosotros, las Fuerzas Armadas, en la parte de que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos; solo nos interesa una acta, como reza la Constitución (de la República) que es el acta presidencial”.

Valladares recordó que "en la comparecencia de prensa improvisada él (Roosevelt) dijo que lo que estaba pidiendo era la información en el cierre. El cierre es un evento que ocurre en el Consejo Nacional Electoral, no en las mesas, y en el cierre cualquier persona tiene acceso a esas cifras, no es que se le tiene que enviar expresamente a las Fuerzas Armadas". Lo demandado por el jefe del EMC, crea más confusión en la ciudadanía, desprestigia el nombre de las Fuerzas Armadas y compromete a la institución armada, según el analista político. "Señores oficiales, traten de convencer a su jefe del Estado Mayor Conjunto, que solo es un director de orquesta. Él no es el que fija la política de las Fuerzas Armadas, la política de las Fuerzas Armadas la fija la Constitución de la República y por consiguiente a esa se debe aferrar y guardar el silencio que deban guardar", recomendó Valladares.

CNE rechaza la petición

En reacción a la petición de Hernández, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Halla, escribió en su cuenta de X: "Durante la reunión de trabajo sostenida entre el CNE y las FF AA, ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales, contrarios a la solicitud verbal del jefe del Estado Mayor Conjunto, de facilitar la injerencia en la facultad exclusiva del CNE sobre el escrutinio y los resultados a nivel presidencial".