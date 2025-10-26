Tomás Zambrano dice que las FF AA se han "dado color" con el oficialismo

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, se pronunció ante la ola de repudio y rechazo que ha generado la petición del jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Roosevelt Hernández, tras solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) tener acceso a las copias de las actas a nivel presidencial después de las elecciones generales del 30 de noviembre. A través de su cuenta de X, el diputado nacionalista cuestionó que ahora las autoridades de la institución castrense se han "dado color" en sus inclinaciones políticas hacia el partido del actual gobierno. “Las caretas se van cayendo a medida que nos acercamos a la derrota inminente del socialismo del siglo XXI. Todos sus aliados ‘asolapados’ comienzan a darse color”, posteó.

De igual forma, el parlamentario hizo un llamado directo al Consejo Nacional Electoral, exhortando a sus miembros a que "no es tiempo de tener dudas ni temores. Honduras se acerca al momento de la verdad. Es hoy o nunca". Mientras tanto, al pueblo hondureño le recordó que hay que estar alerta antes, durante y después del desarrollo del proceso electoral de este 30 de noviembre.