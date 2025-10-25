Rixi Moncada en La Ceiba: "Yo no soy narca"

La Ceiba, Atlántida.- La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, continuó su campaña este día en La Ceiba, Atlántida, con una concentración que convocó a cientos de militantes del partido de gobierno. Durante su intervención habló de diferentes tópicos, entre ellos el tráfico de drogas en Honduras y el tema de la extradición.

Moncada aseguró que mantendrá el tratado de extradición si es electa presidenta en las elecciones generales del 30 de noviembre. A su vez, aseguró que no es narca ni tiene relación con personas ligadas al narcotráfico. "Hay que seguir extraditando narcos. Todo el que sea narco, si lo pide Estados Unidos, hay que mandarlo. Yo no soy narca", declaró. La exministra de Finanzas y Defensa detalló que el sistema de justicia hondureño debe fortalecerse, por lo que la extradición irá de la mano.