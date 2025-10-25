"Su candidato no tiene nivel": Rixi Moncada al Partido Liberal tras quemar la bandera de Libre

Atlántida, Honduras.- Como un acto censurable calificó la candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, la quema de la bandera de su partido, por parte de uno de sus exdirigentes, Arnaldo Paguaga, quien además es nueva incorporación al Partido Liberal (PL). Durante su gira en La Ceiba, Atlántida, la aspirante a la presidencia se refirió al acto, rechazando todo repudio del partido político de oposición hacia el partido oficialista. "En un acto grotesco, censurable y grosero, en el Central Ejecutivo del Partido Liberal nos quemaron esta bandera y desde aquí les decimos, grupos de poder, oligarquía: no tiene nivel su candidato (Salvador Nasralla), no tienen nivel", dijo Moncada, mientras era aplaudida por los militantes del mismo partido. La tarde del jueves, Paguaga, exaspirante a la alcaldía de Tegucigalpa por el movimiento Justicia Social y Refundación, de Libre, quemó una bandera del partido de gobierno, mientras era aplaudido por simpatizantes y líderes liberales y gritaban "¡fuera el familión!".

"En honor a los más de 200 mártires que cayeron y que hoy los hijos andan muriéndose de hambre, no se aguanta el familión y mayor delito es el narcotráfico que quemar la bandera", pronunció mientras la bandera se consumía en llamas. Ante esto, la candidata de Libre gritó junto a sus militantes que "desde aquí les decimos que nuestra conciencia, alma, corazón y vida no la van a poder quemar. Su fuego en paz y democracia va a servir para derrotarlos a ellos pacíficamente".

Por su parte, a través de su cuenta de X, el coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, calificó el hecho como “una apología al odio”, de la que responsabilizó al candidato presidencial liberal Salvador Nasralla. “Lo que hizo Nasralla Salum no es crítica, es apología de su odio contra Libre y la resistencia histórica que ha puesto los muertos, los perseguidos y los exiliados”, expresó. Al igual que Moncada, reiteró que “no podrán quemar la memoria ni la conciencia del pueblo que en las urnas les dará la respuesta contundente: Rixi Moncada será presidenta. ¡La refundación no se detiene!”.

Justificación

Por su parte, Salvador Nasralla reaccionó diciendo que no estaba del todo consciente de lo que ocurrió en la sede del Partido Liberal y aseguró que respeta a miles de simpatizantes de Libre. "Lamento lo ocurrido en la casa del partido liberal @PLHonduras este medio día; tengo respeto por miles de militantes que son buenas personas y están comprometidos con el partido libre @PartidoLibre; no me percaté completamente de la escena por no estar al frente", indicó.