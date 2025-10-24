Asfura promete transparencia: "Un partido no es responsable, el problema es cada persona"

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional, participó el viernes -24 de octubre- en el foro "De Frente" de la USAP, donde además de plantear sus propuestas de gobierno, respondió a preguntas sobre la credibilidad de su partido.
"Un partido no es responsable, el problema es cada persona. No hay que juzgar al partido, hay que juzgar a la persona", afirmó Asfura frente al público presente.
El aspirante agregó que si Dios le permite gobernar, lo hará con "transparencia, inversión efectiva y soluciones claras para Honduras".
Ante la repregunta de cómo piensa recuperar la confianza de la población en el Partido Nacional,Asfura remarcó que no considera que el partido sea el culpable por los actos de algunas personas.
"Para eso tengo que tener la oportunidad de demostrarlo. Podemos rectificar y hacer una Honduras mejor", afirmó con firmeza.
Propuestas de su gobierno
Entre algunas de sus propuestas de su gobierno figuran la economía y generación de empleo como pilares fundamentales. "Necesitamos atraer inversión hondureña y extranjera, brindar seguridad y mejorar las condiciones para que haya más oportunidades laborales", explicó.
El aspirante resaltó que la generación de empleo es la clave para crear riqueza en el país y que eso requiere alianzas estratégicas en comercio y conectividad.
Por otra parte, Nasry Asfura manifestó la importancia de racionalizar el uso del presupuesto y hacer un gobierno más eficiente y tecnológico. "La confianza y credibilidad abren puertas para atraer inversión y reducir costos en la administración pública", afirmó, destacando la necesidad de revisar en qué se invierte.
En el ámbito social, el candidato aseguró que la inversión en juventud y educación será prioridad. "Hay que construirles un futuro a los jóvenes, brindándoles becas, capacitación y oportunidades desde las alcaldías, con una descentralización efectiva", dijo.
Para mejorar el sistema de salud, prometió ampliar presupuestos y priorizar la atención a pacientes en mora quirúrgica, incluso mediante traslados a hospitales privados si fuera necesario. "Cada vida tiene un valor, y debemos actuar con rapidez y eficiencia", enfatizó.
En seguridad ciudadana, reafirmó que la democracia y la gobernanza son fundamentales para el progreso.
El postulante cerró su participación destacando que no existe una varita mágica para resolver todos los problemas, pero sí principios sólidos, trabajo y compromiso con el país. Además, pidió el apoyo de la población en las próximas elecciones del 30 de noviembre.