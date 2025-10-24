Asfura promete transparencia: "Un partido no es responsable, el problema es cada persona"

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional, participó el viernes -24 de octubre- en el foro "De Frente" de la USAP, donde además de plantear sus propuestas de gobierno, respondió a preguntas sobre la credibilidad de su partido. "Un partido no es responsable, el problema es cada persona. No hay que juzgar al partido, hay que juzgar a la persona", afirmó Asfura frente al público presente. El aspirante agregó que si Dios le permite gobernar, lo hará con "transparencia, inversión efectiva y soluciones claras para Honduras".

Ante la repregunta de cómo piensa recuperar la confianza de la población en el Partido Nacional,Asfura remarcó que no considera que el partido sea el culpable por los actos de algunas personas. "Para eso tengo que tener la oportunidad de demostrarlo. Podemos rectificar y hacer una Honduras mejor", afirmó con firmeza.

Propuestas de su gobierno