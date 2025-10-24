Nasry Asfura: "No puede haber relaciones con países que no respeten la democracia"

El candidato remarcó que Honduras debe evaluar qué relaciones no generan beneficios concretos. "Necesitamos revisar las relaciones exteriores... en los lugares donde no le caiga un beneficio al país no podemos seguir gastando nuestros recursos", manifestó el aspirante político. Además, resaltó que la relación con Estados Unidos, socio histórico del país, debe fortalecerse.

Además de prometer soluciones al desempleo, mora quirúrgica, infraestructura y otras necesidades del país, Asfura también destacó la importancia de revisar y reforzar las relaciones exteriores del país en su plan de gobierno.

Tegucigalpa, Honduras.- De cara a las elecciones del 30 de noviembre, el candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura , participó en el foro " De Frente " realizado en la Universidad de San Pedro Sula ( USAP ).

"Tito" Asfura también hizo referencia a la necesidad de reformar todo el sistema diplomático de Honduras con el exterior. Consideró que una revisión profunda permitirá que las relaciones exteriores sean más efectivas y alineadas con los intereses nacionales.

"Hay que reformar todo el sistema diplomático de Honduras en el exterior", afirmó, señalando que la política exterior debe ser más estratégica y cuidadosa.

En cuanto a las relaciones con Taiwán y China, Asfura mencionó que las relaciones con Taiwán tenían una balanza comercial positiva, pero que en política exterior hay que ser responsables y buscar las mejores condiciones para el país.

"Un presidente debe buscar las mejores condiciones para el país, pero no puedo ser irresponsable", explicó, dejando en claro que si gana, en su gobierno estas decisiones dependerán de los niveles de compromiso y beneficio para Honduras.

El candidato también abordó la importancia de fortalecer alianzas con EE UU y otros países considerados amigos, en temas relacionados con migración, comercio y seguridad. "Necesitamos tener el control y ordenamiento para negociar mejor con EE. UU.", afirmó, señalando la intensión de buscar acuerdos como visas de trabajo y seguridad.

El aspirante resaltó que Honduras tiene una oportunidad significativa en las próximas elecciones, donde la decisión del pueblo será crucial para marcar el rumbo democrático del país. "Si no respetamos la voluntad de un pueblo, un país no puede salir adelante", agregó el candidato nacionalista.