Juezas rechazan “difamaciones” de Salvador Nasralla al acusarlas de tener relaciones con los reos

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFEPJ) rechazó las recientes declaraciones del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien afirmó que los privados de libertad “viven como reyes” en los centros penales del país, y hasta mantienen relaciones con las juezas.

Durante un foro en la Universidad de San Pedro Sula (USAP), Nasralla afirmó que personas privadas de libertad “enamoran a las juezas” y que “las amantes son las juezas”, lo que fue considerado por el gremio como difamación pública.

"Los que están presos tienen dinero porque probablemente llegaron allí por estar involucrados en el negocio de la droga. Entonces, tienen ventajas y enamoran a las juezas. Hay videos de presos famosos que están ahí, viven como reyes y tienen sus amantes, y las amantes son las juezas", mencionó Nasralla durante el foro organizado para conocer las propuestas de los aspirantes presidenciales.