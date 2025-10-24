La verificación a las aseveraciones de Nasry Asfura en el conversatorio de la USAP

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, participó en el conversatorio “De Frente” organizado por la Universidad de San Pedro Sula (USAP), un espacio de diálogo político que contó con la alianza editorial de EL HERALDO. Durante su intervención, el equipo de EH Verifica chequeó en tiempo real siete afirmaciones del líder nacionalista, de las cuales la mayoría fueron catalogadas como “sin evidencia comprobable”. La verificación se realizó como parte del Verificatón, el programa de educación mediática de EL HERALDO que promueve el pensamiento crítico y el combate a la desinformación electoral. Asfura centró su discurso en cuatro ejes temáticos: economía y generación de empleo; desarrollo social, tecnología y juventud; gobernanza, democracia y seguridad ciudadana; y relaciones internacionales y política exterior. Las declaraciones fueron analizadas con rigor metodológico, utilizando fuentes oficiales, bases de datos públicas y antecedentes documentales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El ejercicio fue acompañado por estudiantes de Periodismo de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y del Centro Universitario Tecnológico (Ceutec), quienes se integraron a la sala de redacción de EL HERALDO en Tegucigalpa para participar activamente en el proceso de verificación. A continuación, las afirmaciones procesadas por los fact-checkers:

" Tenemos 2,500 millones en el BID, BCIE, FID, Banco Mundial, Banco Europeo, que por falta de ejecución estamos pagando comisión de reserva” Sin evidencia

No hay constancia pública de que esos fondos estén disponibles.

" Nosotros tenemos un aliado comercial que es más importante, donde más del 60% de nuestros productos son de Estados Unidos” Verdadero

Según el Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Desarrollo Económico, Estados Unidos es el primer país comercial de Honduras.

" Hoy tenemos en el sector de la economía informal 3.4 millones de hondureños" Inexacto

La población económicamente activa en Honduras es de 3,930,944 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) . Con una tasa de informalidad del 82.6%, se estima que alrededor de 3,246,361 hondureños trabajan en el sector informal, es decir, menos de lo que dijo el candidato.

" Tenemos una conectividad de casi un 95%, con un celular con tecnología avanzada” Sin evidencia

De acuerdo con los datos del sitio GSMA Intelligence , especializado en este tipo de informaciones, a principios de 2025 (en enero) habían 7.51 millones de conexiones móviles celulares en Honduras. No obstante, no se tiene un dato certero, ya que muchas personas utilizan más de una conexión móvil, por lo que no hay un cálculo específico. Por su lado, el reporte anual de DataReportal 2025, destaca que algunas de esas conexiones podrían incluir únicamente servicios como voz y SMS, y otras podrían no tener acceso a internet.

" Hay 19,300 operaciones que pasan de 90 días (en el sistema público)" Falso

Según un boletín de agosto de 2025, de la Secretaría de Salud, en poder de EL HERALDO, los pacientes en lista de espera quirúrgica ascendían a 13,558, es decir, tenían programada una operación en el sistema público. De esa cifra, 6,535 estaban en condición de mora quirúrgica, que son los que esperan la intervención por más de 90 días. Esta cantidad se ha mantenido constante a lo largo de este 2025, con leves variaciones.

" “Si comparas Guatemala, El Salvador y Honduras, tenemos el alto costo del transporte, carreteras, puerto y aeropuerto” Sin evidencia

No se dispone de datos específicos e informes que comparen directamente los costos de transporte, carreteras, puertos y aeropuertos entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Es importante tener en cuenta que los costos de transporte pueden variar dependiendo de diversos factores, como la calidad de la infraestructura vial, la competencia en el sector, la eficiencia de los servicios logísticos y las políticas gubernamentales. Un estudio en 2014 del Banco Mundial señaló que los países en Centroamérica tienen elevados costos, aunque no se dispone de cifras concretas.

" “Nuestro principal socio, Estados Unidos, donde tenemos la mayor parte de nuestra gente, más de dos millones; en España tenemos más de trescientos mil” Inexacto