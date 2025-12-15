No hay registro público de una alianza entre el Partido Liberal y Libre tras elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Circulan en redes sociales publicaciones que aseguran que el Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) realizaron una supuesta alianza tras las elecciones del domingo 30 de noviembre. El contenido viral muestra la transmisión de un presunto medio de comunicación, en la que se afirma que el expresidente y actual coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, expresó su respaldo a Salvador Nasralla, candidato liberal. Sin embargo, esta afirmación es falsa: al 15 de diciembre no existe ningún registro oficial ni declaración pública que confirme una alianza entre Libre y el Partido Liberal. “ES OFICIAL HAY ALIANZA ENTRE LIBRE Y SALVADOR NASRALLA”, dice literalmente el texto sobrepuesto en el video de Tiktok, visualizado más de 9,400 veces desde el 10 de diciembre.



Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En las elecciones de 2017, Nasralla, del Partido Anticorrupción (PAC), lideró la Alianza de Oposición contra la Dictadura, junto al Partido Innovación y Unidad y Libre. Posteriormente, en 2021, Nasralla retiró su candidatura presidencial por el Partido Salvador de Honduras (PSH) para sumarse a una coalición con Libre y apoyar a Xiomara Castro como candidata a la presidencia. Según los resultados preliminares de las elecciones difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato del conservador del Partido Nacional, Nasry 'Tito Asfura, es primero con 1,305,033 votos (40.54%). En el segundo puesto figura el candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1,261,849 papeletas (39.19%), según el 99.80% de las actas contabilizadas hasta ahora. La candidata del oficialista partido Libre, Rixi Moncada, aparece en el tercer lugar del conteo con 621,188 sufragios (19.29%). Problemas técnicos y acusaciones mutuas entre los consejeros de la directiva del ente electoral siguen entorpeciendo un escrutinio especial que debió comenzar el sábado con al menos 2,773 actas electorales que presentan inconsistencias. Desde el 30 de noviembre el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para dar a conocer los resultados oficiales de las elecciones hondureñas.

No hay registro

Una búsqueda en internet con palabras relacionadas no encontró contenido que valide lo que los usuarios dan por hecho en redes sociales. La pesquisa sí halló una entrada de LTV Honduras en Facebook, del 10 de diciembre. El post del medio de comunicación es sobre una entrevista del actual diputado y electo nuevamente, Carlos Umaña, del Partido Liberal, aclarando que no existe tal alianza entre su partido y Libre (desde el segundo 55).

La imagen

El contenido viral muestra una publicación en X del expresidente Manuel Zelaya. Una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave de la secuencia permitió localizar el clip original, publicado ese mismo día en un perfil de Facebook.

En el cintillo del video se lee: Manuel Zelaya Rosales acepta la derrota de Libre y declara ganador a Salvador Nasralla. También se incluye una captura de una publicación en X atribuida a Zelaya. EH Verifica revisó el perfil oficial de Zelaya y ubicó la publicación hecha el 9 de diciembre de 2025. En el tuit, Zelaya denunció una supuesta injerencia de Estados Unidos en el proceso demócratico, cuestionó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), reconoció la derrota de su partido y declaró que, según el conteo interno de Libre, Salvador Nasralla es el candidato electo.

Además, la diputada Iroshka Elvir dijo en una entrevista que no hay alianza entre el Partido Liberal y Libre.

Postura de Nasralla