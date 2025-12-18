La chef Karla en su agonía aferró a su cuerpo a su bebé y la salvó en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- La chef Karla Daniela Rubio Martínez protegió con su propio cuerpo a su bebé hasta los últimos momentos de su vida, tras el accidente del bus en el que se transportaba junto a su familia.
Karla Daniela, de 35 años de edad, perdió la vida el martes 16 de diciembre luego de que el rapidito en el que viajaba volcara en el barrio Guamilito, en San Pedro Sula. En el percance también resultaron heridos su bebé, su hija de 15 años y su esposo.
El accidente, que además dejó al menos 15 personas lesionadas, ocurrió cuando el bus impactó contra un camión en la intersección de la 7 calle y la 6 avenida del referido barrio.
Las autoridades policiales informaron que el conductor del bus que cubre la ruta entre San Pedro Sula y Choloma fue detenido y será puesto a la orden del Ministerio Público por el delito de homicidio imprudente.
Las autoridades de la Policía informaron que según declaraciones testificales y a la vez la parte técnica diagnosticada y evaluada por los técnicos de la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (Siat) de la Dirección de Vialidad y Transporte, el conductor de la unidad de transporte conducía a exceso de velocidad.
Indicaron que la 6 avenida del barrio Guamilito, por la cual circulaba el rapidito de sur a norte, es una arteria en la que está establecido que no se puede circular a más de 40 kilómetros por hora.
En su informe, los investigadores comprobaron que el chofer del autobús iba a una velocidad superior a 60 kilómetros por hora y el semáforo que funciona en la intersección de la 6 avenida y la 7 calle noroeste ya no estaba en verde para los carros que circulaban por la avenida.
“También tenemos declaraciones de testigos que se encontraban en la zona que manifiestan que sí en efecto la unidad de transporte iba a exceso de velocidad cuando colisionó con el camión, que transitaba por la 7 calle de este a oeste”, manifestaron las autoridades policiales.
Aclararon que al motorista de la unidad de transporte solo se le imputará el delito de homicidio imprudente y no por lesiones, ya que las personas que resultaron heridas en el accidente no quisieron declarar y hasta ayer no querían interponer denuncias.
Dolor
Mientras aguardaban la entrega del cuerpo en la morgue forense, familiares de Karla Daniela relataron que ella laboraba como chef en un restaurante de San Pedro Sula y que el día del accidente se encontraba de libre.
Indicaron que regresaba de comprar los estrenos navideños de sus hijos y que viajaba alegre junto a su esposo y sus hijas, una bebé de siete meses y una adolescente de 15 años.
Según el testimonio de sus familiares, tras el impacto Karla Daniela abrazó con fuerza a su bebé y la mantuvo aferrada a su cuerpo hasta el final, logrando salvarle la vida.
Sus seres queridos la describieron como una mujer alegre y dedicada, cuyo mayor anhelo era apoyar a sus hijos y brindarles una formación que les permitiera salir adelante.
Autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas informaron que a ese centro asistencial ingresaron 12 personas heridas por el accidente: nueve adultos y tres pacientes pediátricos.
Se informó que de los nueve adultos solo uno quedó internado y los tres pacientes pediátricos, entre los que están la bebé de Karla Daniela y su otra hija, ayer iban a ser dados de alta.