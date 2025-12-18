La chef Karla en su agonía aferró a su cuerpo a su bebé y la salvó en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- La chef Karla Daniela Rubio Martínez protegió con su propio cuerpo a su bebé hasta los últimos momentos de su vida, tras el accidente del bus en el que se transportaba junto a su familia. Karla Daniela, de 35 años de edad, perdió la vida el martes 16 de diciembre luego de que el rapidito en el que viajaba volcara en el barrio Guamilito, en San Pedro Sula. En el percance también resultaron heridos su bebé, su hija de 15 años y su esposo.

El accidente, que además dejó al menos 15 personas lesionadas, ocurrió cuando el bus impactó contra un camión en la intersección de la 7 calle y la 6 avenida del referido barrio. Las autoridades policiales informaron que el conductor del bus que cubre la ruta entre San Pedro Sula y Choloma fue detenido y será puesto a la orden del Ministerio Público por el delito de homicidio imprudente. Las autoridades de la Policía informaron que según declaraciones testificales y a la vez la parte técnica diagnosticada y evaluada por los técnicos de la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (Siat) de la Dirección de Vialidad y Transporte, el conductor de la unidad de transporte conducía a exceso de velocidad. Indicaron que la 6 avenida del barrio Guamilito, por la cual circulaba el rapidito de sur a norte, es una arteria en la que está establecido que no se puede circular a más de 40 kilómetros por hora. En su informe, los investigadores comprobaron que el chofer del autobús iba a una velocidad superior a 60 kilómetros por hora y el semáforo que funciona en la intersección de la 6 avenida y la 7 calle noroeste ya no estaba en verde para los carros que circulaban por la avenida.

“También tenemos declaraciones de testigos que se encontraban en la zona que manifiestan que sí en efecto la unidad de transporte iba a exceso de velocidad cuando colisionó con el camión, que transitaba por la 7 calle de este a oeste”, manifestaron las autoridades policiales. Aclararon que al motorista de la unidad de transporte solo se le imputará el delito de homicidio imprudente y no por lesiones, ya que las personas que resultaron heridas en el accidente no quisieron declarar y hasta ayer no querían interponer denuncias.

Dolor