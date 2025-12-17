Atropellada por un bus muere una niña en Guaimaca, Francisco Morazán

Guaimaca, Honduras.- Una niña de apenas tres años de edad falleció en las últimas horas tras ser arrollada por un bus a la altura del puente Jalán, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. La menor fue identificada como Mabelyn Rodríguez. Según versiones no oficiales, la niña salió de su vivienda y, al observar la unidad de transporte, corrió hacia ella al creer que en el bus se trasladaba su madre.

Luego de ser embestida por la unidad de transporte, la pequeña fue trasladada de emergencia al Hospital Bautista de la zona, donde personal médico confirmó a sus padres que ya había fallecido. Tras el hecho, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron en el centro asistencial luego de recibir la denuncia de la muerte de la menor. En un inicio, se informó que el cuerpo sería trasladado a la morgue de Tegucigalpa para la respectiva autopsia. No obstante, los padres de familia, junto a un grupo de mototaxistas -compañeros de trabajo del padre de la niña-, se opusieron a esta medida, por lo que el cuerpo les fue entregado en el hospital para su velatorio y posterior sepultura.

Accidentes de tránsito

Honduras enfrenta una preocupante situación vial. En lo que va de 2025, más de 16,000 accidentes de tránsito han sido registrados oficialmente, dejando al menos 1,715 personas fallecidas. Estas cifras convierten a los siniestros viales en la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.