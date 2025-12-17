Raptan y matan a conductor de mototaxi en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Personas desconocidas raptaron y asesinaron a balazos al conductor de una mototaxi en la aldea Cerro Grande, a inmediaciones de El Guanábano #2, en la carretera a Olancho.

El fallecido es Ángel Alexis Matute Rivera, quien conducía el vehículo de la ruta Cerro Grande-Guasculile-El Guanábano, quien regresaba de realizar una carrera y fue interceptado por los atacantes, quienes lo trasladaron al sector donde le quitaron la vida.