Raptan y matan a conductor de mototaxi en Francisco Morazán

El cuerpo del joven fue levantado por el personal de Medicina Forense y llevado hasta la morgue del Ministerio Público donde será reclamado por sus familiares

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 06:10
El cuerpo sin vida del joven quedó en el interior del automotor en el que trabajaba.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Personas desconocidas raptaron y asesinaron a balazos al conductor de una mototaxi en la aldea Cerro Grande, a inmediaciones de El Guanábano #2, en la carretera a Olancho.

El fallecido es Ángel Alexis Matute Rivera, quien conducía el vehículo de la ruta Cerro Grande-Guasculile-El Guanábano, quien regresaba de realizar una carrera y fue interceptado por los atacantes, quienes lo trasladaron al sector donde le quitaron la vida.

Versiones preliminares establecen que los criminales obligaron al mototaxista a orillarse en la carretera y más adelante, le dispararon hasta causarle la muerte. El cuerpo quedó dentro de la mototaxi

Muertes violentas

Francisco Morazán es uno de los departamentos más violentos del territorio nacional. Desde el 1 de enero hasta el 11 de diciembre de 2025, en la región se registraron 325 homicidios, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).

Esta cifra representa el 10 % de las muertes violentas en todo Honduras, donde, de acuerdo con datos de Sepol y hasta la fecha antes mencionada, se han reportado 2,172 muertes violentas.

