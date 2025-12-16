Capturan a presunto homicida tras ataque con arma blanca en San Pedro Sula

De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso se encontraba en aparente estado de ebriedad cuando atacó a la víctima, identificada como José Antonio Perdomo Cantillano , conocido entre vecinos como “Chepito”, provocándole la muerte en el lugar.

Jutiapa, Atlántida.- Un hombre señalado como responsable de quitarle la vida a otra persona fue capturado la noche del lunes en la aldea Las Delicias del Norte , sector Zapotal, en San Pedro Sula, tras un violento ataque perpetrado con un arma blanca.

La detención se produjo pocos minutos después del hecho, luego de que vecinos alertaran a las autoridades. Durante el desplazamiento hacia la zona, los agentes se encontraron con el denunciante, quien los condujo directamente hasta la escena.

Al llegar, el presunto agresor fue localizado fuera de una vivienda, aún portando un machete, el cual dejó caer al notar la presencia policial. De inmediato fue requerido y sometido a un registro de seguridad, procediendo a su detención en flagrancia.

El capturado es un hombre de 35 años, originario del municipio de Choloma y residente en la misma comunidad donde ocurrió el crimen. Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida para continuar con el proceso legal correspondiente.