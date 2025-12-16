  1. Inicio
  2. · Sucesos

Niño de un año muere ahogado en un balde de agua en Olancho

Ni autoridades ni los familiares dieron más detalles del hecho donde perdió la vida el menor de edad. Este martes será enterrado por sus familiares

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 08:27
Niño de un año muere ahogado en un balde de agua en Olancho

El menor solo tenía un año de edad, según informaron los familiares.

 Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- Un menor, de apenas un añito, perdió la vida luego de caer en un balde con agua en su casa de habitación, entre los barrios Los laureles y El Hatillo, en Catacamas, departamento de Olancho, al oriente de Honduras.

De acuerdo a lo informado por medios locales, el niño, de quien no dieron a conocer el nombre, falleció en horas de la tarde del lunes 15 de diciembre.

Mujer de 73 años muere de forma repentina en Roatán, Islas de la Bahía

Aunque se desconocen más detalles de la tragedia, su familia, entre ellos su madre, han dejado desgarradores mensajes en redes sociales recordando al pequeño.

"Me tocó verte partir mi angelito, mi niño, nooo", escribió su madre, Mailin Alvarado, a través de una historia de Facebook donde sale junto a su pequeñito.

Por su parte, otra de las integrantes de la familia, Valeria García, compartió el video de la celebración del primer cumpleaños del menor con la frase: "Angelito hermoso, esto duele".

Motociclistas que murieron en la CA-5 acostumbraban a realizar recorridos grupales por la zona

"Dios mío, mucha tristeza en mi corazón, un angelito, Dios les dé fortaleza a toda la familia"; "Anoche la miré con su bebé en el parque mirando las luces, pobre madre" y "Que Dios les dé el consuelo que necesitan en estos momentos tan difíciles", son algunos comentarios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias