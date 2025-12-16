Niño de un año muere ahogado en un balde de agua en Olancho

Olancho, Honduras.- Un menor, de apenas un añito, perdió la vida luego de caer en un balde con agua en su casa de habitación, entre los barrios Los laureles y El Hatillo, en Catacamas, departamento de Olancho, al oriente de Honduras. De acuerdo a lo informado por medios locales, el niño, de quien no dieron a conocer el nombre, falleció en horas de la tarde del lunes 15 de diciembre.

Aunque se desconocen más detalles de la tragedia, su familia, entre ellos su madre, han dejado desgarradores mensajes en redes sociales recordando al pequeño. "Me tocó verte partir mi angelito, mi niño, nooo", escribió su madre, Mailin Alvarado, a través de una historia de Facebook donde sale junto a su pequeñito. Por su parte, otra de las integrantes de la familia, Valeria García, compartió el video de la celebración del primer cumpleaños del menor con la frase: "Angelito hermoso, esto duele".