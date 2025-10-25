María Elvira Salazar: "La cúpula militar se ha quitado la máscara y respalda el proyecto socialista de Libre"

Tegucigalpa, Honduras.- María Elvira Salazar, congresista republicana de Estados Unidos, cuestionó la petición de Roosevelt Hernández en solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) copia de actas el día de las elecciones generales.
Salazar consideró que Hernández y los altos mandos de las Fuerzas Armadas han demostrado oficialmente su apoyo al Partido Libertad y Refundación (Libre).
"La cúpula militar se ha quitado la máscara y ahora respalda el proyecto socialista de Libre", indicó.
La congresista añadió que "eso es traición a la Constitución y un intento de golpe encubierto para imponer una Constituyente chavista-castrista y perpetuar a la izquierda en el poder".
Finalmente dijo en su cuenta de X: "Honduras no necesita dictadores ni caudillos. El socialismo es miseria y represión. No se dejen engañar".
La propuesta de Roosevelt Hernández ha causado rechazo en diversos sectores y la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que se trata de una injerencia.
"Durante la reunión de trabajo sostenida entre el CNE y las FF AA, ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales, contrarios a la solicitud verbal del Jefe del Estado Mayor Conjunto, de facilitar injerencia en la facultad exclusiva del CNE sobre el escrutinio y los resultados a nivel presidencial. Seguiremos coordinando el trabajo requerido, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución", apuntó Hall en su cuenta de X.
De su lado, el exministro de Transparencia en el actual gobierno, Edmundo Orellana, opinó: "Esta insólita petición, al margen de la Constitución, tiene estos efectos: tensar más el conflictivo ambiente en CNE e incrementar la incertidumbre sobre la transparencia de las elecciones. Ambos contrarios a lo que se esperaría del actuar de FF AA. Esperemos que recapaciten".