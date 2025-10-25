María Elvira Salazar: "La cúpula militar se ha quitado la máscara y respalda el proyecto socialista de Libre"

Tegucigalpa, Honduras.- María Elvira Salazar, congresista republicana de Estados Unidos, cuestionó la petición de Roosevelt Hernández en solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) copia de actas el día de las elecciones generales. Salazar consideró que Hernández y los altos mandos de las Fuerzas Armadas han demostrado oficialmente su apoyo al Partido Libertad y Refundación (Libre).

"La cúpula militar se ha quitado la máscara y ahora respalda el proyecto socialista de Libre", indicó. La congresista añadió que "eso es traición a la Constitución y un intento de golpe encubierto para imponer una Constituyente chavista-castrista y perpetuar a la izquierda en el poder".

Finalmente dijo en su cuenta de X: "Honduras no necesita dictadores ni caudillos. El socialismo es miseria y represión. No se dejen engañar". La propuesta de Roosevelt Hernández ha causado rechazo en diversos sectores y la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que se trata de una injerencia.