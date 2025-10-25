Pena de muerte y unirse a EE UU: Las excéntricas propuestas de "Chano" Rivera como candidato presidencial

Mario Enrique Rivera Callejas es el candidato presidencial de la Democracia Cristiana (DC) y tiene una serie de propuestas excéntricas y polémicas que han llamado la atención en la sociedad hondureña. Estas son algunas de sus propuestas.
Él es conocido como "Chano" Rivera y es dueño del medio de comunicación televisivo Q´Hubo TV, es uno de los cinco candidatos presidenciales en Honduras.
Una de sus propuestas es que Honduras se una a Estados Unidos como un estado más y que los hondureños pasen a tener ciudadanía estadounidense. Según Rivera, Honduras podría ser como una Puerto Rico y a EE UU le interesaría la propuesta.
Sin embargo, la propuesta de Rivera va encaminada a que se haga una consulta popular al pueblo hondureño y se pregunte si quieren que el país se una como un estado al país norteamericano.
Otra propuesta de Rivera es que se apruebe la pena de muerte en Honduras, pero en este caso para los violadores de menores de edad. ¿Qué le parece?
Rivera también propone eliminar el Estado laico. "Hoy, la Iglesia tiene un papel más espiritual y que ya no es necesario ser un Estado laico, mejor seamos un Estado aconfesional", apuntó.
Siguiendo la línea de propuestas, si llega a ser presidente instalará una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) pero al estilo hondureño y que será liderada por Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Rivera dijo retó a los demás candidatos presidenciales para bajarse el salario de los presidentes y que ahora el jefe de Estado de Honduras gane tan solo un lempira.
Ante el gran auge que ha tenido en los últimos meses, "Chano" Rivera sostuvo que propondrá al titktoker Lester Cardona, más conocido como "Supremo", como su ministro de Cultura, para acercar a los jóvenes.
Otras propuestas de Rivera se relacionan a emular un sistema de seguridad como el Nayib Bukele en El Salvador y copiar aspectos de economía como el aplicado en Argentina con Javier Milei. ¿Qué te parecen algunas de sus propuestas?