Maribel Espinoza: “Las FF AA deben garantizar el libre sufragio, no suplantar al CNE”

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, cuestionó a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) tras la cuestionable solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, de acceder a las copias de las actas a nivel presidencial en las elecciones del 30 de noviembre.

La parlamentaria le recordó a las FF AA que su papel no es intervenir en el conteo ni en la declaratoria de resultados, sino proteger el voto, transporte y vigilancia de los materiales, tal como lo establece la Constitución de la República en el artículo 272.

“Cuando la Constitución les impone el deber de garantizar la alternabilidad y el libre sufragio, no es para suplantar al CNE en sus atribuciones de escrutinio, sino para custodiar las urnas e impedir golpes de Estado o que un gobierno se niegue a entregar el poder”, expresó Espinoza en su cuenta de X.