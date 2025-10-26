Maribel Espinoza: “Las FF AA deben garantizar el libre sufragio, no suplantar al CNE”

La diputada reiteró que la institución castrense no puede suplantar al CNE en sus atribuciones de escrutinio, pues su único papel es brindar seguridad al proceso

    Maribel Espinoza lanzó fuertes críticas a las Fuerzas Armadas tras la solicitud al CNE de las actas a nivel presidencial.

    Foto: EL HERALDO
  • 26 de octubre de 2025 a las 08:36

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, cuestionó a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) tras la cuestionable solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, de acceder a las copias de las actas a nivel presidencial en las elecciones del 30 de noviembre.

La parlamentaria le recordó a las FF AA que su papel no es intervenir en el conteo ni en la declaratoria de resultados, sino proteger el voto, transporte y vigilancia de los materiales, tal como lo establece la Constitución de la República en el artículo 272.

“Cuando la Constitución les impone el deber de garantizar la alternabilidad y el libre sufragio, no es para suplantar al CNE en sus atribuciones de escrutinio, sino para custodiar las urnas e impedir golpes de Estado o que un gobierno se niegue a entregar el poder”, expresó Espinoza en su cuenta de X.

Tomás Zambrano dice que las FF AA se han "dado color" con el oficialismo

Ante la petición repudiada del general Hernández, la legisladora advirtió que cualquier intento de las Fuerzas Armadas por involucrarse en el proceso electoral representaría una amenaza al orden constitucional.

Su labor, reiteró, “es mantener el orden e impedir que grupos de colectivos o desde la propia Presidencia del Ejecutivo quieran desestabilizar el país”, advirtió, refiriéndose al oficialismo representado por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Ana Paola Hall tilda de "injerencia" solicitud de Roosevelt Hernández de tener copia de actas

Por otra parte, Espinoza respaldó la gestión de la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, a quien felicitó "porque se dedica a trabajar por Honduras en silencio" y le dijo que "pese a los obstáculos, siga adelante”.

La congresista hizo un llamado a defender la democracia y respetar la voluntad popular en las urnas, enfatizando que el país no puede permitir que el poder político o militar intervenga en la decisión ciudadana.

