UNAH: acceso militar a los resultados electorales vulnera la Constitución

Tegucigalpa, Honduras.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emitió un pronunciamiento, en el que rechaza de manera categórica cualquier intento de las Fuerzas Armadas (FF AA) de acceder directamente a los resultados electorales en el nivel presidencial. La institución calificó esa posibilidad como "carente de fundamento constitucional y legal", y advirtió que significaría un retroceso democrático que pondría en riesgo la autonomía electoral, la subordinación militar al poder civil y la legitimidad del sufragio. En su pronunciamiento, la máxima casa de estudios recordó que el artículo 272 de la Constitución de la República delimita las funciones de las Fuerzas Armadas al ámbito de la seguridad y logística electoral, bajo coordinación civil, y no les otorga competencia alguna para administrar o acceder a resultados. "La Ley Electoral atribuye exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la administración y divulgación de los resultados electorales", subraya el pronunciamiento. El documento —elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAH— sostiene que cualquier solicitud de acceso directo a los resultados presidenciales por parte de las FF AA "vulnera los principios de autonomía electoral, apoliticidad y subordinación militar", pilares del orden constitucional hondureño. "Permitir dicha injerencia supondría un retroceso democrático, afectando la legitimidad del sufragio y la confianza ciudadana en las instituciones electorales", señala el texto.

Argumentos jurídicos: la ley no permite ese acceso

El análisis jurídico anexo al comunicado enfatiza que el rol militar durante las elecciones es instrumental, no decisorio, y que su participación está restringida a tareas de transporte, custodia y seguridad del material electoral. De acuerdo con el Decreto 35-2021, la Ley Electoral de Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) es un órgano autónomo e independiente, sin subordinación a los poderes del Estado, con competencia exclusiva para la organización, dirección y declaración de los resultados electorales. “El CNE no debe ningún tipo de subordinación a la autoridad militar; al contrario, durante los procesos electorales es la institución castrense la que se encuentra bajo el sometimiento del Consejo”, señala el informe. El texto agrega que otorgar a las Fuerzas Armadas un acceso directo a los resultados electorales implicaría una injerencia funcional, prohibida por el principio de reserva institucional que regula las competencias del Estado. La UNAH alerta que una intromisión militar en los procesos electorales rompería la neutralidad institucional de las Fuerzas Armadas y debilitaría la confianza ciudadana en el sistema electoral. La participación directa de los uniformados en la gestión o transmisión de resultados podría percibirse como una tutela sobre la voluntad popular, lo cual dañaría la credibilidad de los comicios y pondría en entredicho la soberanía del voto. “La confianza en los resultados electorales depende de la transparencia y del control civil del proceso. La participación directa de las FF AA en la gestión de resultados podría erosionar la legitimidad democrática”, afirma el documento. La universidad insistió en que la democracia hondureña es civil por esencia, y que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a su mandato “debilita la arquitectura constitucional y la separación de poderes”.

Fundamento doctrinal: la fuerza limitada por el derecho