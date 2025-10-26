UNAH: acceso militar a los resultados electorales vulnera la Constitución

Tegucigalpa, Honduras.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emitió un pronunciamiento, en el que rechaza de manera categórica cualquier intento de las Fuerzas Armadas (FF AA) de acceder directamente a los resultados electorales en el nivel presidencial.
La institución calificó esa posibilidad como “carente de fundamento constitucional y legal”, y advirtió que significaría un retroceso democrático que pondría en riesgo la autonomía electoral, la subordinación militar al poder civil y la legitimidad del sufragio.
En su pronunciamiento, la máxima casa de estudios recordó que el artículo 272 de la Constitución de la República delimita las funciones de las Fuerzas Armadas al ámbito de la seguridad y logística electoral, bajo coordinación civil, y no les otorga competencia alguna para administrar o acceder a resultados.
“La Ley Electoral atribuye exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la administración y divulgación de los resultados electorales”, subraya el pronunciamiento.
El documento —elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAH— sostiene que cualquier solicitud de acceso directo a los resultados presidenciales por parte de las FF AA “vulnera los principios de autonomía electoral, apoliticidad y subordinación militar”, pilares del orden constitucional hondureño.
“Permitir dicha injerencia supondría un retroceso democrático, afectando la legitimidad del sufragio y la confianza ciudadana en las instituciones electorales”, señala el texto.
Argumentos jurídicos: la ley no permite ese acceso
El análisis jurídico anexo al comunicado enfatiza que el rol militar durante las elecciones es instrumental, no decisorio, y que su participación está restringida a tareas de transporte, custodia y seguridad del material electoral.
De acuerdo con el Decreto 35-2021, la Ley Electoral de Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) es un órgano autónomo e independiente, sin subordinación a los poderes del Estado, con competencia exclusiva para la organización, dirección y declaración de los resultados electorales.
“El CNE no debe ningún tipo de subordinación a la autoridad militar; al contrario, durante los procesos electorales es la institución castrense la que se encuentra bajo el sometimiento del Consejo”, señala el informe.
El texto agrega que otorgar a las Fuerzas Armadas un acceso directo a los resultados electorales implicaría una injerencia funcional, prohibida por el principio de reserva institucional que regula las competencias del Estado.
La UNAH alerta que una intromisión militar en los procesos electorales rompería la neutralidad institucional de las Fuerzas Armadas y debilitaría la confianza ciudadana en el sistema electoral.
La participación directa de los uniformados en la gestión o transmisión de resultados podría percibirse como una tutela sobre la voluntad popular, lo cual dañaría la credibilidad de los comicios y pondría en entredicho la soberanía del voto.
“La confianza en los resultados electorales depende de la transparencia y del control civil del proceso. La participación directa de las FF AA en la gestión de resultados podría erosionar la legitimidad democrática”, afirma el documento.
La universidad insistió en que la democracia hondureña es civil por esencia, y que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a su mandato “debilita la arquitectura constitucional y la separación de poderes”.
Fundamento doctrinal: la fuerza limitada por el derecho
El comunicado cita al jurista italiano Luigi Ferrajoli, exponente del garantismo constitucional, para sustentar que en todo estado de derecho el poder armado debe estar limitado por el poder civil y la legalidad.
“La democracia no consiste solo en el gobierno de las mayorías, sino en el gobierno sometido a las reglas”, recuerda la UNAH citando a Ferrajoli.
El documento argumenta que el artículo 272 de la Constitución hondureña no es una mera formalidad jurídica, sino una garantía sustantiva que preserva la libertad, la soberanía popular y la confianza ciudadana en las instituciones civiles.
“El soldado protege la frontera; el ciudadano, la democracia. La fuerza sin derecho es tiranía; el derecho sin fuerza, utopía. Pero el equilibrio entre ambos —la fuerza limitada por el derecho— constituye el verdadero espíritu de la Constitución hondureña”, cita textualmente el pronunciamiento.
La institución reiteró que su posición no obedece a criterios políticos, sino al cumplimiento de su misión académica y constitucional de promover el análisis de los asuntos nacionales y fortalecer la institucionalidad democrática.
“La UNAH reitera su compromiso con el fortalecimiento del Estado democrático de Derecho, la promoción de una cultura constitucional que limite el ejercicio del poder y garantice la neutralidad institucional”, afirma el texto.
La universidad exhortó a la ciudadanía a ejercer el voto con madurez y responsabilidad: “El ejercicio del sufragio es un derecho y un deber ciudadano; elijamos con responsabilidad y conciencia.”
El pronunciamiento de la UNAH se da en medio de una solicitud del jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en el que solicita al CNE acceder directamente a los resultados presidenciales durante los comicios