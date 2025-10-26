Nasry Asfura a Roosevelt Hernández: "Zapatero a su zapato"

Pimienta, Cortés.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, visitó el departamento de Cortés y estuvo en municipios como Pimienta y San Pedro Sula.
El exalcalde del Distrito Central hizo presencia en la feria del agricultor en San Pedro Sula y sostuvo encuentros con diversos sectores en Pimienta.
Durante su visita, Asfura mencionó que "habrá elecciones porque tenemos a una Cossette López y a una Paola Hall defendiendo la democracia y hay que defenderlas".
"Estamos trabajando no para ganar encuestas, sino para ganar una elección", señaló.
A su vez, dejó un mensaje a Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, con relación a su petición de tener copia de las actas a nivel presidencial durante las elecciones.
"Zapatero a su zapato. El CNE es el jefe de las elecciones y ellos tienen el comando de las elecciones", fustigó.
Hernández aprovechó la reunión sostenida el pasado 24 de octubre con los tres consejeros del CNE: Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López, para pedirles de forma explícita que las Fuerzas Armadas pudieran tener la copia de las actas del nivel presidencial; las críticas no se hicieron esperar.
Esta petición ha sido rechazada por diversos sectores, inclusive la consejera Ana Paola Hall al tildarlo de "injerencia".