Nasry Asfura a Roosevelt Hernández: "Zapatero a su zapato"

Pimienta, Cortés.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, visitó el departamento de Cortés y estuvo en municipios como Pimienta y San Pedro Sula. El exalcalde del Distrito Central hizo presencia en la feria del agricultor en San Pedro Sula y sostuvo encuentros con diversos sectores en Pimienta.

Durante su visita, Asfura mencionó que "habrá elecciones porque tenemos a una Cossette López y a una Paola Hall defendiendo la democracia y hay que defenderlas". "Estamos trabajando no para ganar encuestas, sino para ganar una elección", señaló. A su vez, dejó un mensaje a Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, con relación a su petición de tener copia de las actas a nivel presidencial durante las elecciones. "Zapatero a su zapato. El CNE es el jefe de las elecciones y ellos tienen el comando de las elecciones", fustigó.