Rixi Moncada en Tocoa: "Viene una nueva etapa de la refundación"

Tocoa, Colón.- Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), visitó este domingo 26 de octubre el municipio de Tocoa, continuando su campaña política. La exministra de Finanzas y Defensa se refirió a recientes declaraciones de Salvador Nasralla, donde tocó el tema del trabajo de infantil.

Moncada manifestó estar en contra y adujo que, si llega a ser presidenta, gobernará para erradicar el trabajo infantil. "Hoy vienen con dos candidatos que nos dicen 'que debemos de mandar a trabajar a los niños de 13, 14 y 15 años', nosotros estamos contra el trabajo infantil, luchamos contra el trabajo infantil", acotó. En su discurso en Tocoa, la candidata de Libre añadió: "En nombre del pueblo hondureño voy a perseguir la defraudación fiscal, la evasión, las dobles contabilidades y todas las sinvergüenzas de esa cúpula económica que se ha enriquecido a costa de este pueblo". A su vez, afirmó que "viene una nueva etapa de la refundación, y esa nueva etapa es la justicia económica".