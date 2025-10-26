  1. Inicio
  2. · Honduras

Rixi Moncada en Tocoa: "Viene una nueva etapa de la refundación"

Rixi Moncada continuó su gira en el departamento de Colón este domingo 26 de octubre

  • 26 de octubre de 2025 a las 14:16
Rixi Moncada en Tocoa: Viene una nueva etapa de la refundación

Rixi Moncada aseguró que seguirá con la refundación en Honduras si es electa presidenta.

Foto: Cortesía redes Rixi Moncada

Tocoa, Colón.- Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), visitó este domingo 26 de octubre el municipio de Tocoa, continuando su campaña política.

La exministra de Finanzas y Defensa se refirió a recientes declaraciones de Salvador Nasralla, donde tocó el tema del trabajo de infantil.

Ambiciones de poder y falta de cultura política empañan proceso de elecciones en Honduras

Moncada manifestó estar en contra y adujo que, si llega a ser presidenta, gobernará para erradicar el trabajo infantil.

"Hoy vienen con dos candidatos que nos dicen 'que debemos de mandar a trabajar a los niños de 13, 14 y 15 años', nosotros estamos contra el trabajo infantil, luchamos contra el trabajo infantil", acotó.

En su discurso en Tocoa, la candidata de Libre añadió: "En nombre del pueblo hondureño voy a perseguir la defraudación fiscal, la evasión, las dobles contabilidades y todas las sinvergüenzas de esa cúpula económica que se ha enriquecido a costa de este pueblo".

A su vez, afirmó que "viene una nueva etapa de la refundación, y esa nueva etapa es la justicia económica".

Rixi Moncada en La Ceiba: "Yo no soy narca"

Finalmente y como es una costumbre, dedicó palabras al Partido Nacional y Liberal. "Han querido aplastarnos, nos hicieron un fraude en 2013 y 2017; lo intentaron en 2021, pero ustedes tenían allí a su consejera para defender la elección, para defender su voto y defender la soberanía popular".

Las elecciones generales en Honduras se desarrollarán el domingo 30 de noviembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias