Rixi Moncada en Tocoa: "Viene una nueva etapa de la refundación"

Tocoa, Colón.- Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), visitó este domingo 26 de octubre el municipio de Tocoa, continuando su campaña política.
La exministra de Finanzas y Defensa se refirió a recientes declaraciones de Salvador Nasralla, donde tocó el tema del trabajo de infantil.
Moncada manifestó estar en contra y adujo que, si llega a ser presidenta, gobernará para erradicar el trabajo infantil.
"Hoy vienen con dos candidatos que nos dicen 'que debemos de mandar a trabajar a los niños de 13, 14 y 15 años', nosotros estamos contra el trabajo infantil, luchamos contra el trabajo infantil", acotó.
En su discurso en Tocoa, la candidata de Libre añadió: "En nombre del pueblo hondureño voy a perseguir la defraudación fiscal, la evasión, las dobles contabilidades y todas las sinvergüenzas de esa cúpula económica que se ha enriquecido a costa de este pueblo".
A su vez, afirmó que "viene una nueva etapa de la refundación, y esa nueva etapa es la justicia económica".
Finalmente y como es una costumbre, dedicó palabras al Partido Nacional y Liberal. "Han querido aplastarnos, nos hicieron un fraude en 2013 y 2017; lo intentaron en 2021, pero ustedes tenían allí a su consejera para defender la elección, para defender su voto y defender la soberanía popular".
Las elecciones generales en Honduras se desarrollarán el domingo 30 de noviembre.