Cossette López anuncia adjudicación para conectividad satelital en elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció la noche de este 25 de octubre que finalmente hicieron la adjudicación para la conectividad satelital en las elecciones generales del 30 de noviembre. Tras varias semanas de retrasos y polémicas por el voto de los consejeros, junto al retiro de la empresa Smartmatic, finalmente los tres consejeros llegaron a un acuerdo para la adjudicación.

"¡Conectividad adjudicada! Hoy damos un paso firme para garantizar equidad en el acceso a la tecnología el día de las elecciones. Este proceso avanza bajo el imperio de la ley, con transparencia y responsabilidad", indicó López. La representante del Partido Nacional en el CNE añadió: "Contra viento, marea y cuentos mal contados, ¡habrá contrato y tendremos antenas! La conectividad está garantizada para que cada voto cuente desde cada rincón del país. ¡Estamos cumpliéndole a Honduras con hechos, este 30 de noviembre voto masivo! ¡Todos a las urnas!".

En los últimos días hubo incertidumbre ya que 1,800 centros de votación corrían el riesgo de no tener conectividad.