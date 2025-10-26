Nasralla cierra su campaña en Miami, EE UU: "Somos un país rico, falta un gobernante con visión"

Miami, Estados Unidos.- Con un mensaje lleno de promesas y nuevas propuestas, el candidado presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, culminó su gira internacional de campaña con un acto de agradecimiento ante la comunidad hondureña en Miami, Estados Unidos. En el evento, que reunió a representantes de la diáspora hondureña, líderes comunitarios, religiosos y dirigentes del Distrito 19, Nasralla destacó el aporte económico y social de los hondureños en el exterior. Además, afirmó que su gobierno, en caso de ser electo como ganador, impulsaría incentivos fiscales y programas para facilitar el retorno de quienes deseen regresar al país.

"Ustedes son héroes que sostienen la economía nacional. Mi compromiso es crear las condiciones para que quienes deseen volver lo hagan con dignidad, con empleo, educación y seguridad", agradeció. Como parte de su propuesta a cumplir como candidato, mencionó que los consulados en EE UU serían fortalecidos para mejorar la atención a los compatriotas y combatir la corrupción dentro de las representaciones hondureñas en el exterior.