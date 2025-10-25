Salvador Nasralla: "Nosotros no recibimos dinero del narcotráfico"

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, aseguró en sus redes sociales que el tráfico de drogas se infiltró en los últimos 12 años de gobierno del Partido Nacional y de Libertad y Refundación (Libre). Nasralla declaró que si llega a ser presidente de Honduras erradicará ese flagelo y lo combatirá de frente.

"Hoy el mundo habla de nuevo del vínculo entre el narcotráfico y la política en América Latina. El exjefe de inteligencia venezolano, Hugo Carvajal, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos y confesó que el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, financió campañas políticas en varios países con dinero del narcotráfico", inició diciendo. En alusión al caso de Hugo Carvajal, añadió: "En esas declaraciones se menciona que Honduras también habría recibido apoyo económico de esas redes y que algunos líderes vinculados a la familia Zelaya y al Partido Libre habrían tenido acercamientos dentro de ese esquema político ideológico".

Continuó diciendo: "No hay duda que durante el gobierno de Libre, los 12 años del pasado y estos cuatro años de Libre el narcotráfico hizo lo que quiso en el país". "Penetró las instituciones, compró poder y corrompió la justicia. Hoy, mientras ellos se reparten cargos, el pueblo se hunde entre inundaciones, pobreza y abandono porque el dinero se fue a campañas políticas y no a prevención para salvar vidas", añadió. Salvador Nasralla estuvo en las últimas horas en Omoa, Cortés, donde tuvo un conversatorio con diferentes sectores.