Salvador Nasralla: "Nosotros no recibimos dinero del narcotráfico"

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, aseguró en sus redes sociales que el tráfico de drogas se infiltró en los últimos 12 años de gobierno del Partido Nacional y de Libertad y Refundación (Libre).
Nasralla declaró que si llega a ser presidente de Honduras erradicará ese flagelo y lo combatirá de frente.
"Hoy el mundo habla de nuevo del vínculo entre el narcotráfico y la política en América Latina. El exjefe de inteligencia venezolano, Hugo Carvajal, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos y confesó que el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, financió campañas políticas en varios países con dinero del narcotráfico", inició diciendo.
En alusión al caso de Hugo Carvajal, añadió: "En esas declaraciones se menciona que Honduras también habría recibido apoyo económico de esas redes y que algunos líderes vinculados a la familia Zelaya y al Partido Libre habrían tenido acercamientos dentro de ese esquema político ideológico".
Continuó diciendo: "No hay duda que durante el gobierno de Libre, los 12 años del pasado y estos cuatro años de Libre el narcotráfico hizo lo que quiso en el país".
"Penetró las instituciones, compró poder y corrompió la justicia. Hoy, mientras ellos se reparten cargos, el pueblo se hunde entre inundaciones, pobreza y abandono porque el dinero se fue a campañas políticas y no a prevención para salvar vidas", añadió.
Salvador Nasralla estuvo en las últimas horas en Omoa, Cortés, donde tuvo un conversatorio con diferentes sectores.
"Nosotros no recibimos dinero del narcotráfico ni nos venderemos jamás, no servimos al crimen organizado, lo enfrentamos. Vamos a cortar las fuentes de dinero sucio, a fortalecer la investigación y a invertir en drenajes; obras y sistemas de alerta para proteger tu vida", acotó.
Finalmente señaló que "no queremos volver al pasado ni seguir con más de lo mismo, con la guía de Dios construiremos un país donde el poder ya no se compre con dinero del crimen organizado, sino con la confianza del pueblo hondureño".